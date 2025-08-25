Russia, a Mosca cresce il pagamento biometrico nella metropolitana

Sono già circa 500 mila i passeggeri registrati al sistema di pagamento biometrico della metropolitana di Mosca. La società che gestisce il trasporto urbano della capitale russa ha confermato la costante crescita degli accessi tramite questa tecnologia, utilizzata ogni giorno per oltre 170 mila viaggi.

Diffusione – Secondo il manager Maksim Liksutov, l’adozione del sistema sta aumentando rapidamente. In passato la tecnologia era attiva solo su due o tre tornelli per stazione, ma entro la fine del 2025 sarà disponibile in tutta la rete metropolitana. L’obiettivo dichiarato è semplificare il passaggio ai varchi, riducendo i tempi di accesso e offrendo un’alternativa ai metodi tradizionali di pagamento.

Strategia – Liksutov ha ricordato che il progetto si inserisce nel piano dei trasporti della capitale, approvato dal sindaco Sergey Sobyanin e valido fino al 2030. L’iniziativa mira a sviluppare modalità di viaggio integrate con strumenti tecnologici avanzati, in linea con le strategie di modernizzazione dei servizi pubblici urbani.

Affidabilità – “Dopo quasi quattro anni di attività, lo strumento di pagamento si è dimostrato un servizio sicuro e affidabile, senza pari in termini di praticità. Non sono necessarie carte, telefoni o biglietti cartacei per passare attraverso il tornello e i cancelli si aprono in un secondo”, ha dichiarato Liksutov.

Prospettive – L’implementazione completa del sistema biometrico dovrebbe portare a una gestione più fluida del traffico passeggeri, riducendo le code e velocizzando il flusso ai tornelli, mentre la città continua a puntare su innovazioni tecnologiche nel settore dei trasporti.

