TPL: a Brescia al via pagamento a bordo con carta di credito su tutta la rete provinciale, urbana, extraurbana

Da venerdì 5 dicembre è attiva la nuova modalità di pagamento sui mezzi del trasporto pubblico locale, semplice da usare, che conferma Brescia pioniera nella mobilità pubblica.

Sui mezzi extraurbani ed urbani per tutte le relazioni che hanno origine o destinazione nella città di Brescia per la prima volta in Italia si è realizzato un sistema che consente di utilizzare il pagamento a bordo con carta di credito su tutta la rete provinciale, urbana ed extraurbana.

Il sistema, frutto della collaborazione tra Gruppo Brescia Mobilità e Arriva Italia, in sinergia con Agenzia del TPL di Brescia e Comune di Brescia, è stato realizzato da Conduent.

La modalità di pagamento tramite carta di credito o di debito contactless da oggi permette di acquistare il ticket integrato extraurbano + urbano, pertanto si può viaggiare sui bus urbani, sulla metro e sugli autobus extraurbani utilizzando la propria carta di pagamento contactless per acquistare il titolo integrato, in aggiunta ai singoli biglietti, urbano ed extraurbano, come già possibile.

Quando si utilizza la metro, un autobus urbano all’interno della città di Brescia o dei 14 comuni limitrofi, saliti a bordo è sufficiente appoggiare la propria carta contactless al dispositivo. Se si utilizza un autobus extraurbano per spostarsi dalla città in provincia, e viceversa, si deve posare la carta di pagamento contactless sia alla salita sia alla discesa dal mezzo, al fine di consentire il corretto calcolo della fascia tariffaria, e a ogni trasbordo. È il sistema a riconoscere il percorso dell’utente e ad applicare il titolo integrato, più conveniente. Il passeggero deve curarsi solo di avere con sé la propria carta di pagamento, o il proprio wallet sul cellulare e passarla sulle validatrici alla salita e discesa dai mezzi.

Sui bus urbani e in metro è ora disponibile il ticket multiutente per viaggiare con tutta la famiglia, gli amici, i colleghi o con chiunque si voglia. Con una sola carta di pagamento è possibile acquistare più titoli, per persone diverse appoggiando la carta sulla validatrice, selezionando la zona entro cui si vuole viaggiare (Zona 1 o Zona 2 o Zona 1+2) ed effettuando tanti tap quanti sono i biglietti che si vogliono acquistare.

Anche sui servizi extraurbani di Arriva Italia attivi in provincia è disponibile la funzionalità multiutente che consente di viaggiare fino a 8 passeggeri utilizzando un’unica carta di pagamento contactless. Per associare più persone alla stessa carta è sufficiente effettuare più tap consecutivi entro 3 minuti dal primo passaggio. A ogni tap la validatrice conferma l’avvenuta registrazione con il messaggio “Buon viaggio”.

La modalità di pagamento contactless è la soluzione più ricercata dall’utenza e dalla sua introduzione ha registrato rapidi tassi di crescita.

Sull’urbano nel 2025 si arriverà a oltre 1 milione di titoli venduti all’anno. Si viaggia con un incremento medio annuo a due cifre (circa +30% medio annuo negli ultimi tre anni), e in soli 5 anni le vendite si sono moltiplicate di oltre 17 volte. Oggi il totale dei ticket digitali, rispetto a quelli fisici tradizionali, si attesta intorno al 30%.

Sui servizi extraurbani di Arriva Italia la modalità di pagamento contactless ha registrato una crescita costante. Introdotto a luglio 2025, il sistema sta diventando sempre più diffuso tra i passeggeri: a ottobre sono stati venduti circa 19.000 titoli, pari all’11% delle vendite complessive di biglietti, raddoppiando il dato di agosto,

La nuova modalità di pagamento contactless si aggiunge ai canali di vendita già attivi per il titolo integrato Inpiù, che restano ancora pienamente disponibili per tutti gli utenti: gli integrati possono essere acquistati su supporto ChipOnPaper o su Tessera IoViaggio, o tramite l’app dedicata Arriva MyPay.

