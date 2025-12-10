Torino: con Moovit i biglietti GTT si comprano direttamente in app

Moovit, l’app numero uno al mondo per la mobilità urbana, annuncia l’avvio della vendita dei biglietti GTT (Gruppo Torinese Trasporti) direttamente all’interno della propria applicazione. Dopo il successo del lancio del servizio a Roma, Torino diventa la seconda città italiana in cui cittadini e turisti potranno pianificare il proprio viaggio e acquistare i titoli di viaggio GTT in un’unica app, semplificando ulteriormente l’esperienza quotidiana di mobilità sostenibile.

La nuova funzionalità consente di acquistare e validare digitalmente i biglietti urbani e suburbani City e Daily, rendendo l’intera esperienza di viaggio più fluida e accessibile. Tutto ciò mantenendo le informazioni aggiornate in tempo reale su orari, percorsi e tempi di attesa di bus, tram e metro.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Moovit, GTT, Città di Torino e WeTechnology, la società torinese che ha sviluppato l’app WeTaxi, che è leader nelle tecnologie per la bigliettazione elettronica, l’integrazione di servizi di mobilità e lo sviluppo di piattaforme intermodali. WeTechnology ha supportato l’interoperabilità tra il sistema di vendita GTT e l’app Moovit, assicurando agli utenti un’esperienza di acquisto semplice, sicura e conforme agli standard nazionali del trasporto pubblico digitale.

Moovit (https://www.moovit.com), parte di Mobileye (Nasdaq: MBLY), è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e sviluppatrice di soluzioni di Mobility as a Service (MaaS). Lanciata nel 2012, oggi è stata scaricata da oltre 1,5 miliardi di utenti in più di 3.500 città di 112 paesi e tradotta in 45 lingue. Insieme a Mobileye, Moovit accelera l’introduzione di tecnologie di trasporto sostenibile nelle città di tutto il mondo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.