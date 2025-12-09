Cosco Shipping annuncia un maxi–ordine da 7 miliardi di dollari per 87 nuove navi
di R.S.
Questa operazione rappresenta uno dei più consistenti ordini navali mai effettuati dal colosso cinese
Con una singola, imponente commessa, Cosco Shipping compie un nuovo passo nell’espansione della propria flotta. Il gruppo armatoriale cinese ha siglato un accordo con la China State Shipbuilding Corporation (Cssc) per la costruzione di 87 nuove unità navali di varie tipologie.
La firma del contratto, avvenuta lunedì durante un evento altamente mediatico a Shanghai, sancisce un investimento superiore a 50 miliardi di yuan, pari a circa 7,07 miliardi di dollari. Questa operazione rappresenta uno dei più consistenti ordini navali mai effettuati dal colosso cinese.
