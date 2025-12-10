Confindustria Nautica, assemblea a Roma su scenari e trend di mercato verso il 2026

L'assemblea di Confindustria Nautica si riunirà domani a Roma a palazzo Montecitorio, per fare il punto sull'andamento del settore nello scenario internazionale, con la partecipazione, fra gli altri, del ministro delle Politiche del mare Nello Musumeci e del viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.



Dopo la sessione privata, con l'approvazione del programma e la presentazione dell'analisi dei trend di mercato per l'anno nautico in corso con uno sguardo al 2026, si aprirà il convegno pubblico su 'Nautica: nuovi paradigmi per l'industria made in Italy', per discutere di relazioni internazionali, economia, politica industriale e normativa della filiera che dall'Italia guarda al mondo.



"L'industria nautica ha registrato un 2024 ancora in crescita con il fatturato del comparto industriale che ha toccato il massimo storico di 8,6 miliardi, confermando altresì la cantieristica italiana campione dell'export con una quota del 24% a livello mondiale", ricorda il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti. All'assemblea parteciperanno rappresentanti del Governo, del Parlamento, del mondo accademico e delle imprese, con i saluti del ministro del Made in Italy Adolfo Urso e del comandante generale delle Capitanerie di porto Sergio Liardo.

