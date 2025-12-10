European Sleeper lancia nel 2026 il treno notturno Amsterdam/Bruxelles–Milano

European Sleeper ha annunciato l’attivazione, dal 18 giugno 2026, di un nuovo treno notturno che collegherà Amsterdam e Bruxelles con Milano tre volte a settimana. Il convoglio partirà in due sezioni, una dai Paesi Bassi e una dal Belgio, che si uniranno a Colonia prima di proseguire verso sud.

Il servizio attraverserà la linea del Sempione, fermando a Berna, Briga, Domodossola e Stresa. Una sosta a Basilea appare improbabile per ragioni di orario, mentre una possibile fermata a Olten è ancora allo studio per favorire i collegamenti da/per Zurigo.

Si tratta del terzo collegamento notturno regolare dell’operatore privato, dopo la linea Bruxelles–Amsterdam–Berlino–Praga e il servizio Parigi–Bruxelles–Berlino, atteso per marzo 2026.

Il nuovo itinerario offrirà anche interscambi con Londra tramite la stazione di Bruxelles-Midi/Zuid. Resta da confermare l’utilizzo di Milano Centrale come terminale, soluzione preferita per la rete di connessioni a lunga percorrenza e ad alta velocità di Trenitalia e Italo.

