Alstom investe nella produzione di banchi di guida in Marocco

Alstom, leader mondiale nella mobilità pulita e sostenibile, annuncia un investimento strategico di 100 milioni di dirham per espandere e diversificare le sue capacità industriali in Marocco. Al centro di questa iniziativa c’è la prima linea di produzione multipiattaforma dedicata al mondo per i banchi di guida dei macchinisti, che segna un traguardo significativo che posiziona il Regno come punto di riferimento internazionale nella catena del valore industriale ferroviaria.

“Vedere questa prima linea di produzione globale realizzata nella nostra regione AMECA è un forte segnale dello slancio industriale che stiamo costruendo”, ha dichiarato Martin Vaujour, Presidente di Alstom Africa, Medio Oriente e Asia Centrale. “I banchi di guida prodotti qui equipaggeranno progetti in tutto il mondo, dimostrando la capacità della nostra regione di fornire soluzioni industriali strategiche per il Gruppo”.

Oltre a questa nuova linea di produzione, è in fase di lancio un piano di sviluppo industriale più ampio. Questo include il raddoppio della capacità produttiva di trasformatori, insieme alla creazione di un ufficio di sviluppo e ingegneria per rafforzare le competenze locali e supportare l’innovazione.

Martin Vaujour ha aggiunto: “Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio che rafforzerà in modo sostenibile le nostre capacità produttive e ingegneristiche in tutta la regione AMECA”.

Grazie a questa espansione, il progetto genererà oltre 200 posti di lavoro diretti, rafforzando ulteriormente l’ecosistema industriale ferroviario del Marocco e contribuendo alla crescita economica della regione.

“Il raddoppio della nostra capacità di Mitrac e l’apertura di un ufficio di ingegneria rappresentano una pietra miliare importante per l’ecosistema industriale marocchino”, ha dichiarato Mehdi Sahel, Amministratore Delegato di Alstom Marocco. “Questi sviluppi completano l’istituzione della linea di produzione per i banchi di guida e rafforzano ulteriormente il contributo del Marocco alla catena del valore ferroviaria globale”.

Alstom, che impiega già oltre 1.400 persone in Marocco, ha realizzato progetti chiave, tra cui 270 tram Citadis per Rabat e Casablanca, 12 treni Avelia Euroduplex per la linea ad alta velocità che collega Tangeri e Casablanca e 77 locomotive Prima. Dal 2020, Alstom ha investito quasi 200 milioni di dirham nella creazione del sito industriale di Fez e nell’avvio della prima linea di produzione di trasformatori del Paese. Questi investimenti hanno gettato le basi per l’attuale ecosistema industriale e consentono l’espansione annunciata oggi.

