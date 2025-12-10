Autonoleggio: Fit-Cisl, rinnovato il Contratto Collettivo di settore. Miglioramenti economici, più tutele

“Siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dell’Autonoleggio, scaduto il 31 dicembre 2024. Il nuovo CCNL avrà validità triennale e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027. L’accordo, frutto di un confronto intenso tra le parti, rappresenta un passo avanti significativo per un settore in continua evoluzione e con un alto livello di professionalità diffusa”: è quanto annuncia in una nota la Fit-Cisl.

“In merito ai contenuti dell’intesa, dal punto di vista economico è previsto un miglioramento concreto delle retribuzioni.Per la copertura dell’anno 2025 – prosegue la Federazione dei trasporti cislina – è stata concordata un’Una Tantum di 560 euro, erogata nel mese di gennaio 2026. Una misura pensata per riconoscere il periodo di vacanza contrattuale. Un risultato rilevante riguarda anche il capitolo del welfare aziendale, con l’aumento del valore del ticket pasto da 8 a 10 euro”.

“Dal punto di vista normativo – sottolinea ancora la nota – per la prima volta nel contratto viene introdotta una normativa specifica sugli appalti che riguarda attività quali: lavaggio e approntamento delle autovetture, movimentazione interna dei veicoli, altre operazioni spesso esternalizzate. L’obiettivo è ridurre la frammentazione contrattuale oggi presente tra gli appaltatori, promuovendo maggiore omogeneità, qualità del servizio e tutele più solide per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

“Il rinnovo del CCNL Autonoleggio – conclude la Fit-Cisl – segna un avanzamento significativo in termini di diritti, certezze normative e riconoscimenti economici, per garantire stabilità, qualità e competitività a un comparto che svolge un ruolo centrale nella mobilità delle persone e nel turismo. Un accordo che può sostenere il rilancio del settore che, nel 2025, ha mostrato segnali di crescita notevoli e va ulteriormente valorizzato”.

