Firenze: Comune, Prefettura, Fs sottoscrivono protocollo per sicurezza stazione S. Maria Novella

È stato sottoscritto alla presenza della prefetta Francesca Ferrandino, della sindaca di Firenze Sara Funaro e del direttore Security di Rete Ferroviaria Italiana Riccardo Barrile, il Protocollo per la Sicurezza della Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella, una intesa tra la Prefettura di Firenze, il Comune di Firenze e il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FS Italiane).

L’accordo mira a potenziare la sicurezza all’interno della stazione e nelle zone circostanti, offrendo una risposta concreta alle esigenze di tutela di residenti, viaggiatori e frequentatori dell’area. Il protocollo si inserisce nel contesto del più ampio progetto avviato dal Ministero dell’Interno e da Ferrovie dello Stato per aumentare la sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie italiane, con particolare attenzione alla prevenzione di atti criminali, alla gestione dei flussi con un’attenzione particolare alla prevenzione dei reati, alla gestione dei flussi di persone e alla protezione da possibili minacce terroristiche. La stazione di Firenze Santa Maria Novella, che rappresenta uno dei principali snodi ferroviari del Paese, è stata individuata come area prioritaria di intervento.

“La firma del Protocollo per la Sicurezza della stazione di Santa Maria Novella rappresenta un passo fondamentale per la nostra città – ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro -. Santa Maria Novella è uno snodo ferroviario strategico per Firenze e per l’intero Paese, un biglietto da visita per tutti e garantire che sia un luogo sicuro, accogliente e vivibile è una priorità assoluta. Grazie alla collaborazione con la Prefettura e con Ferrovie dello Stato Italiane introduciamo un intervento strutturato e dinamico, basato su controlli più efficaci e tecnologie avanzate. Allo stesso tempo, il Comune continua a svolgere un ruolo centrale nel miglioramento degli spazi pubblici, dall’illuminazione alla videosorveglianza, intervenendo a sostegno alle persone più fragili attraverso la rete delle Unità di strada. Questo protocollo non è atto formale, quanto piuttosto un impegno concreto e quotidiano a favore della sicurezza e del benessere di chi vive, lavora o transita nella nostra città. Continueremo a monitorare attentamente gli interventi e a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per rendere Santa Maria Novella un modello di sicurezza urbana e di accoglienza”.

“L’intesa di oggi è sicuramente molto importante – ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio – perché arriva a seguito di nostre richieste e si aggiunge ai servizi già presenti nell’area della stazione rafforzandoli e inserendoli in una cornice istituzionale. La sicurezza è un diritto di tutti, dei cittadini e di chi ogni giorno arriva a Firenze per studio, lavoro o turismo. Per questo è vitale che la principale stazione della città sia sicura oltre che funzionale e accogliente: da parte nostra continueremo con i servizi della Polizia Municipale anche in coordinamento con le forze dell’ordine”.

Queste le principali misure previste dal protocollo:

Potenziamento della presenza delle Forze dell’Ordine

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia municipale di Firenze intensificheranno i controlli nelle aree limitrofe alla stazione, anche attraverso l’adozione di servizi straordinari ad alto impatto.

Controllo degli accessi e sorveglianza avanzata

Ferrovie dello Stato Italiane rafforzerà il controllo degli accessi alla zona binari, con l’impiego di sistemi automatizzati e personale di FS Security, garantendo l’accesso solo ai passeggeri muniti di titolo di viaggio. Inoltre, sarà potenziato il sistema di videosorveglianza, integrando tecnologie avanzate, inclusi sistemi di videoanalisi predittiva.

Collaborazione con il Comune di Firenze

L’Amministrazione comunale contribuirà con l’implementazione di nuove misure di sicurezza nelle aree circostanti alla stazione, tra cui il potenziamento dell’illuminazione e dei sistemi di videosorveglianza, e il supporto ai soggetti vulnerabili tramite la rete Unità di strada in partnership con gli enti del terzo settore per l’assistenza, sociosanitaria e psicologica.

Cabina di Regia

Sarà istituita una cabina di regia, presieduta dalla Prefettura di Firenze, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte, per il coordinamento delle attività e il monitoraggio periodico degli interventi.

Protezione dei dati personali

Tutte le attività legate al protocollo rispetteranno rigorosamente le normative in materia di protezione dei dati personali, garantendo la trasparenza e la sicurezza delle informazioni trattate.

