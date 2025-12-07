Trenord: tornano i “Treni della neve” e quelli verso i mercatini di Natale di Iseo, Trento e Bolzano

In treno sulla neve e verso l’atmosfera dei mercatini di Natale a Iseo, a Trento e Bolzano: per la stagione invernale e le settimane di festa Trenord arricchisce la proposta per il tempo libero, per un turismo sostenibile senz’auto in Lombardia.

Tornano i “Treni della neve”, pacchetti treno+navetta+skipass per una o più giornate sulla neve nei comprensori sciistici di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca. Sono proposti da Trenord in partnership con Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità, e Snowit, hub digitale per organizzare una perfetta vacanza in montagna.

Per chi ama immergersi nell’atmosfera delle feste, l’azienda propone per i primi tre weekend di dicembre un nuovo biglietto speciale verso i mercatini di Natale di Iseo, che popolano il centro del paese e il lungolago. E per chi vuole trascorrere una giornata di visita e shopping fra i mercatini delle feste di Trento e Bolzano, è attivo il collegamento giornaliero Milano-Trento-Bolzano.

Le proposte per il turismo invernale in treno arrivano anche oltreconfine: dal 14 dicembre al 19 marzo 2026 nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle province di Varese e Como si potranno raggiungere la località sciistiche di Airolo e Carì, nell’Alto Ticino, grazie al prolungamento del servizio TILO delle linee S10 Como-Chiasso-Lugano-Bellinzona-Biasca e S50 Malpensa-Varese-Lugano-Bellinzona-Biasca.

A sciare con i “Treni della neve”

I biglietti dei “Treni della neve” comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso la stazione più vicina alle località sciistiche di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca, il trasferimento in navetta fino agli impianti e lo skipass. I ticket sono acquistabili in pochi clic online; al momento dell’acquisto è necessario indicare il giorno di utilizzo. Su trenord.it/giteintreno sono già acquistabili gli itinerari per Aprica e Valmalenco; prossimamente saranno attivate le vendite per Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca.

Il pacchetto per Aprica comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici e lo skipass. È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 67 euro e quello valido per due giorni a 98 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 118 euro per un giorno e 180 euro per due giorni.

Per chi vuole sciare in Valmalenco, il biglietto comprende il viaggio andata e ritorno in treno fino a Sondrio, la navetta verso Chiesa in Valmalenco e lo skipass. La proposta prevede il biglietto singolo giornaliero a 67 euro e quello valido per due giorni a 98 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 118 euro per un giorno e 180 euro per due giorni.

Chi preferisce le ciaspolate può scegliere il pacchetto giornaliero dedicato che, oltre al viaggio in treno fino a Sondrio e in bus navetta, include il viaggio sulla Snow Eagle, la funivia più grande d’Europa, e il noleggio di ciaspole. Il biglietto ha un costo di 64 euro.

Valida solo la domenica, la proposta per Madesimo comprenderà il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Chiavenna, la navetta per gli impianti sciistici e lo skipass giornaliero. Saranno due i biglietti disponibili: il biglietto giornaliero singolo, al costo di 65 euro, e quello adulto+ragazzo, al costo di 114 euro.

Chi preferisce i Piani di Bobbio potrà partire da qualsiasi stazione della Lombardia e raggiungere Lecco in treno, per poi proseguire in navetta fino a Piazzale della cabinovia di Barzio e poi agli ingressi degli impianti. Il pacchetto includerà viaggio di andata e ritorno, trasferimento e skipass giornaliero, al costo di 65 euro.

Il pacchetto per Domobianca comprenderà il viaggio in treno fino a Domodossola, la navetta dedicata e lo skipass giornaliero per gli impianti. L’offerta sarà valida nei giorni feriali, con tariffe adulto a 53 euro.

Il nuovo biglietto per i mercatini di Natale a Iseo

Per chi desidera vivere la magia delle feste sul lago, Trenord propone il nuovo biglietto “Mercatini di Natale a Iseo”, per raggiungere in treno Iseo e scoprire i mercatini nelle vie del centro e sul lungolago.

Il nuovo biglietto si può utilizzare nei primi tre weekend di dicembre; è acquistabile online su trenord.it/giteintreno e comprende a 13 euro il viaggio andata e ritorno da tutta la Lombardia a Iseo.

In treno ai mercatini a Trento e Bolzano

Per chi vuole trascorrere una giornata di visita e shopping fra i mercatini delle feste di Trento e Bolzano, è attivo il collegamento giornaliero Milano-Trento-Bolzano, con fermate a Treviglio, Romano, Chiari, Brescia, Desenzano, Peschiera.

Il servizio prevede una corsa la mattina, in partenza alle ore 6.43 da Milano Porta Garibaldi verso Trento, dove l’arrivo è previsto verso le ore 10, e Bolzano, con arrivo entro le ore 11. La corsa per il rientro parte da Bolzano alle ore 16.56 e da Trento alle ore 17.46; l’arrivo a Milano è previsto per le ore 20.55.

In treno sulle nevi dell’Alto Ticino

Dal 14 dicembre 2025 e fino al 19 marzo 2026 la linea S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como, che a Mendrisio si unisce alla S50 Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa verso Biasca/Bellinzona, il sabato, la domenica e nei festivi da Biasca prolunga il servizio fino ad Airolo, con fermata a Faido.

In particolare, sarà prolungata una corsa la mattina e una corsa il pomeriggio. La coppia di collegamenti offrirà una connessione diretta fra Lombardia, Sottoceneri e l’Alto Ticino, grazie alla quale anche i viaggiatori dalla Provincia di Varese e da Como potranno raggiungere le piste da sci di Airolo e Carì con le coincidenze dei bus di linea.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.