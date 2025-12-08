Confetra: bene posizione del Governo italiano nel dibattito Ue su decarbonizzare flotte aziendali

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica – accoglie con soddisfazione la posizione espressa dal Governo italiano nel dibattito europeo sulla proposta per la decarbonizzazione delle flotte aziendali

“L’Italia – spiegano in una nota – sta guidando con chiarezza e determinazione il fronte contrario a quote obbligatorie di acquisto di veicoli elettrici, una misura che rischia di imporre nuovi oneri alle imprese senza considerare la realtà infrastrutturale e operativa del settore”.

“Per la logistica italiana – continua Confetra – ogni percorso di decarbonizzazione deve poggiare su precondizioni oggi assenti: tecnologie realmente disponibili sul mercato, infrastrutture di ricarica e rifornimento adeguate, energia a costi sostenibili e finanziamento effettivo dei fattori abilitanti. Senza questi elementi, obblighi rigidi rischiano di tradursi in una perdita di competitività e in un rallentamento delle attività essenziali per le catene del valore”.

Confetra condivide la necessità di un approccio tecnologicamente neutrale e plurale, basato su sostegno agli investimenti e riconoscimento del ruolo dei carburanti rinnovabili e a basse emissioni.

“Continueremo a seguire il dossier, sostenendo una transizione sostenibile per l’ambiente e per le imprese ed evitando soluzioni non ancorate alle condizioni reali del mercato europeo.

Allo stato attuale un approccio “only electric” per l’autotrasporto non è realistico per la mancanza di soluzioni tecnologiche adeguate per i mezzi pesanti, per la carenza di un sistema di ricarica sul territorio nazionale e per i costi dell’energia elettrica. Proseguiremo – conclude Confetra – a dialogare con la Commissione e con tutte le forze politiche per giungere ad una soluzione condivisa che tenga conto delle esigenze di tutti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.