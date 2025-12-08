Ferrovie del Sud Est si uniscono alla sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari

I servizi di trasporto ferroviario e su gomma di Ferrovie del Sud Est (FSE) si uniscono alla sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari, migliorando ulteriormente l’offerta dedicata ai cittadini, e aggiungendo FSE all’elenco dei titoli pienamente attivi e acquistabili con lo sconto del 50%. Gli utenti, quindi, possono consultare orari, pianificare spostamenti e acquistare biglietti delle tratte in capo a FSE direttamente dalle app, combinandoli con altre modalità di trasporto disponibili nell’ambito dell’iniziativa.

La sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari attualmente prevede un unico incentivo di 20 euro, indipendentemente dal cluster di appartenenza, che sarà erogato fino al 31 dicembre 2025 e utilizzato inderogabilmente fino al 31 gennaio 2026, salvo diversa comunicazione a cui l’amministrazione darà opportuna evidenza sui canali istituzionali (pagine social e portale istituzionale) eventualmente prevedendone l’estensione.

Nell’ambito del progetto MaaS for Italy, Bari conta oltre 18.000 utenti registrati e più di 830.000 euro di incentivi erogati per l’acquisto di titoli di viaggio scontati del 50%; le tratte ferroviarie restano le più utilizzate dagli utenti, prevalentemente da studenti e pendolari, le due categorie maggiormente presenti tra quelle che hanno aderito alla misura.

“L’integrazione di Ferrovie del Sud Est nella piattaforma MaaS Bari rappresenta il tassello che mancava nel percorso di integrazione di tutti i principali servizi ferroviari da e verso la nostra città – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Dopo i servizi Trenitalia, FAL e Ferrotramviaria, con FSE si completa l’offerta per studenti e pendolari che si spostano da e verso il capoluogo per studiare o lavorare”.

Per ulteriori informazioni e per scaricare le app MaaS Operator: www.maasbari.it

