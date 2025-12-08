Ericsson e SBB realizzano prima integrazione live in Europa del sistema di comunicazioni ferroviarie IMS/VoLTE

Ericsson e l’operatore ferroviario nazionale svizzero SBB (Schweizerische Bundesbahnen) hanno realizzato con successo la prima integrazione live in Europa del sistema di comunicazioni ferroviarie legacy GSM-R con una piattaforma avanzata IP Multimedia Subsystem (IMS) con servizio Voice over LTE (VoLTE) .

Questo importante potenziamento infrastrutturale garantisce comunicazioni ferroviarie ininterrotte e capillari per i 3.100 km della rete ferroviaria svizzera, in vista della prevista dismissione dei servizi 3G di Swisscom entro la fine del 2025. Inoltre, sono stati implementati potenziamenti dei servizi 4G a bordo di circa 1.000 treni, ridefinendo la connettività e l’affidabilità per le operazioni ferroviarie delle FFS.

Per anni, il roaming vocale per le comunicazioni ferroviarie svizzere si è basato sulla rete pubblica 3G di Swisscom nelle aree in cui la copertura GSM-R non era disponibile. Con la decisione di Swisscom di dismettere i suoi servizi 3G, gli operatori ferroviari svizzeri si sono trovati di fronte all’urgente necessità di modernizzazione. L’espansione del vecchio sistema GSM-R era un’opzione, ma le FFS hanno incaricato Ericsson di fornire una soluzione orientata al futuro basata su IMS e VoLTE, che collegasse le funzioni ferroviarie specifiche del GSM-R con i moderni sistemi di telefonia mobile e fissa.

Ericsson ha progettato e implementato con successo la soluzione, integrando tecnologie di diversi fornitori in un IMS Core convergente. Dimostrando resilienza e innovazione lungimirante, il nuovo sistema garantisce ora comunicazioni ferroviarie end-to-end continue, stabilendo nuovi standard per gli operatori ferroviari di tutta Europa che si trovano ad affrontare interruzioni delle telecomunicazioni.

La strategia di implementazione di Ericsson ha dato priorità all’azzeramento delle interruzioni del servizio e alla solida conformità alle norme di sicurezza. Le caratteristiche principali dell’implementazione IMS includevano l’interoperabilità IMS-GSM-R, l’adattamento della numerazione GSM-R e funzioni obbligatorie per la sicurezza, come le chiamate di arresto di emergenza. A partire da giugno 2023, l’integrazione IMS/VoLTE è stata sottoposta a rigorose fasi di test:

Giugno 2023: avvio dell’implementazione della piattaforma

Inizio 2024: completate con successo le prime chiamate end-to-end VoLTE-GSM-R

Gennaio 2025: test approfonditi sul campo su treni pilota, certificati dall’Ufficio federale dei trasporti della Svizzera

Aprile 2025: attivazione del sistema a livello nazionale prima del previsto.

Ora, nel dicembre 2025, la nuova infrastruttura è operativa con circa 450 treni e 1.000 dispositivi operativi che utilizzano la tecnologia VoLTE senza tempi di inattività.

La piattaforma live IMS/VoLTE garantisce comunicazioni ferroviarie ad alte prestazioni con una telefonia di dispatcher scalabile e modernizzata, riducendo i rischi e i limiti dell’infrastruttura legacy. Le principali funzioni specifiche del settore ferroviario, tra cui la numerazione funzionale EIRENE (European Integrated Radio Enhanced Network), le chiamate di emergenza, le chiamate di gruppo e gli annunci a bordo, vengono preservate senza soluzione di continuità. Abilitando il 4G/5G, la rete ferroviaria svizzera evita interruzioni di servizio dovute alla disattivazione del 3G, gettando al contempo le basi per le future innovazioni del Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) basate sul 5G. Finora, le migrazioni si sono svolte senza intoppi, supportate da un’ampia formazione fornita ai team operativi delle FFS.

Nicolas Segond, Responsabile delle Comunicazioni Mission Critical per le Ferrovie in Europa, Medio Oriente e Africa, Ericsson, afferma: “Il nostro lavoro con le FFS dimostra la nostra capacità di realizzare complesse trasformazioni digitali in tempi stretti. Non vediamo l’ora di stabilire nuovi standard nell’innovazione delle comunicazioni ferroviarie e di supportare la transizione a FRMCS nei prossimi anni”.

Mentre la migrazione completa delle comunicazioni della flotta ferroviaria e delle operazioni tramite smartphone prosegue verso il completamento previsto per dicembre 2025, la collaborazione ha aperto la strada a futuri miglioramenti. Le preziose informazioni acquisite durante questo progetto guideranno il miglioramento delle strategie per trasformazioni ferroviarie simili a livello globale.

