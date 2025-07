RSA, nuove tariffe e tavolo sociosanitario: il piano di Regione Liguria per il Ponente

Le Residenze Sanitarie Assistenziali del Ponente ligure e dell’Imperiese finiscono sotto i riflettori in Consiglio Regionale. A sollevare la questione è stato Walter Sorriento, consigliere di Orgoglio Liguria, che ha presentato un’interrogazione per fare il punto su piani e prospettive di Regione Liguria per il settore sociosanitario.

Piano triennale – La Regione, ha ricordato Sorriento, ha adottato un piano triennale che resterà in vigore fino al 1° gennaio 2026. Al centro del provvedimento, la revisione del sistema tariffario per le strutture residenziali extra-ospedaliere, comprese RSA per anziani e residenze per persone con disabilità. “È stato introdotto un metodo unico per il calcolo dei costi, applicabile in modo omogeneo su tutto il territorio regionale”.

Tavolo stabile – A supporto della riforma, è stato istituito un tavolo sociosanitario permanente che riunisce assessorato alla Sanità, Dipartimento Salute e Servizi Sociali, enti gestori e organizzazioni sindacali. “Il confronto ha permesso di rivedere le tariffe tenendo conto dei diversi livelli di assistenza”.

Nuove tariffe – Il piano prevede aumenti significativi: si passa da 113 a 139 euro al giorno per le RSA post-acuti, da 46 a 57 euro per le RSA di mantenimento e da 29 a 51 euro al giorno per le residenze protette.

Impegno costante – “Monitorerò con attenzione la situazione – ha detto Sorriento – perché le RSA rappresentano un presidio irrinunciabile per la cura delle persone più fragili, soprattutto nel Ponente ligure”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.