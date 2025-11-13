Attualità

Roulette bus...sa: le corse fantasma del 39 e del 40 nella fascia scolastica

di Carlotta Nicoletti

Parlano la presidente del Municipio 1 Simona Cosso e l'assessore municipale Davide Toso, oltre che i cittadini interessati al problema

SettimoLink

Roulette bus...sa: le corse fantasma del 39 e del 40 nella fascia scolastica. Telenord se ne occupa dando voce, con la nostra inviata Carlotta Nicoletti, alla presidente del Municipio 1 Simona Cosso e all'assessore municipale Davide Toso, oltre che ai cittadini interessati al problema

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: