Ronco Scrivia: nuovo ponte di Pietrafraccia, conclusa posa impalcato

Sono terminati oggi, in anticipo sui tempi previsti, i lavori di posizionamento dell’impalcato del ponte del ponte di Pietrafaccia, a Ronco Scrivia. L’intervento complessivo prevede, oltre alla rimozione dei vecchi impalcati ormai obsoleti, la realizzazione di una nuova infrastruttura sulle pile già esistenti.

“Oggi – spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – le due sponde del fiume sono di nuovo collegate grazie alla posa del nuovo impalcato del ponte. Questo intervento di messa in sicurezza è particolarmente rilevante, atteso dai cittadini di Ronco Scrivia e di grande importanza per tutte le attività economiche dell’area. I lavori, finanziati da Regione Liguria con 1,5 milioni di euro e realizzato dal comune di Ronco Scrivia, si sono resi necessari a causa delle cattive condizioni strutturali del vecchio ponte. La nuova struttura sarà più larga e performante rispetto a quella demolita. La conclusione del posizionamento, in anticipo sui tempi previsti, è un’ottima notizia per Ronco Scrivia e la viabilità dell’intera valle: l’obiettivo – conclude - è riaprire il ponte entro fine ottobre, almeno per i mezzi leggeri”.

Per assicurare il transito veicolare durante i lavori e operare in sicurezza sull’infrastruttura, in questi mesi è stato utilizzato un guado sul torrente Scrivia, realizzato grazie ad un investimento di 315mila euro (di cui 294mila da fondi regionali). Nel corso dell’allerta meteo degli scorsi 27 e 28 agosto il guado è stato danneggiato, ma grazie ad un intervento finanziato dal comune di Ronco Scrivia è stato riaperto al traffico ed è attualmente operativo.

Il progetto è diviso in due lotti. Il primo, già terminato, ha visto la realizzazione di una scogliera di protezione dei basamenti delle pile e di opere di rinforzo della struttura con un reticolo di piastre in acciaio e micropali. Il secondo, suddiviso a sua volta in tre fasi, prevede la demolizione di porzioni di marciapiedi sulle pile e la costruzione di nuovi muri, il posizionamento delle nuove travi metalliche e, infine, la posa delle armature metalliche e il getto della soletta.