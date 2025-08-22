Romania, al via il più grande impianto fotovoltaico galleggiante su diga idroelettrica in Europa

La società di produzione di energia Hidroelectrica, con sede in Romania, ha scelto Waldevar Energy per realizzare il Nufărul Project, il più grande sistema fotovoltaico galleggiante mai installato su una diga idroelettrica in Europa. L’impianto da 10 MW sorgerà sulla diga di Ipotești, lungo il fiume Olt, uno dei principali corridoi idroelettrici del paese balcanico.

Investire in tecnologia – Il contratto, del valore di oltre 39 milioni di RON (escluse le imposte), prevede la progettazione, l’approvvigionamento e la costruzione completa dell’impianto solare galleggiante. La produzione annua stimata è pari a 13,4 GWh, con un calendario di realizzazione fissato in 14 mesi: quattro dedicati alla progettazione tecnica e dieci a lavori di costruzione e collaudo. Waldevar Energy fornirà una soluzione chiavi in mano, comprendente l’approvvigionamento delle apparecchiature, le strutture modulari galleggianti progettate per ambienti acquatici, una configurazione elettrica ottimizzata e l’integrazione nella rete elettrica nazionale.

Puntare sulle rinnovabili – Per Hidroelectrica il progetto rappresenta la prima iniziativa nel settore del fotovoltaico galleggiante e un passo significativo verso la diversificazione del portafoglio energetico. "Questo è il nostro primo progetto FPV e un passaggio importante per rafforzare la nostra strategia di crescita nelle energie rinnovabili", ha dichiarato l’amministratore delegato Kàroly Borbély. Secondo Alessandro Amato, CEO di Waldevar Floating PV Systems, l’iniziativa segna un punto di svolta nell’integrazione tra idroelettrico e solare: "Il Nufărul Project apre la strada allo sfruttamento del potenziale solare nelle aree dei bacini idroelettrici rumeni".

Obiettivi e contesto – L’impianto contribuirà ad aumentare la produzione da fonti rinnovabili, a ottimizzare l’utilizzo delle superfici acquatiche e a creare modelli replicabili in altri siti idroelettrici del Paese. L’intenzione è quella di sviluppare una rete di progetti scalabili, capaci di sfruttare al massimo la complementarità tra le diverse tecnologie verdi. La Romania punta a incrementare il contributo delle rinnovabili al mix energetico nazionale, in linea con gli obiettivi europei di transizione energetica. L’iniziativa si inserisce in questo percorso, combinando l’esperienza consolidata di Hidroelectrica nella gestione delle dighe con la tecnologia solare galleggiante di Waldevar.

Punto di riferimento – L’installazione della centrale fotovoltaica galleggiante sull’Olt è vista come un progetto pilota, destinato a rafforzare la posizione della Romania tra i Paesi più attivi nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative. I risultati attesi dal Nufărul Project potranno costituire un riferimento per future applicazioni su larga scala in Europa.

