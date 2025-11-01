Romanengo e Rivara, due simboli delle antiche botteghe genovesi che resistono al tempo

Nel cuore di Genova, dove la modernità avanza tra vetrine globali e negozi che cambiano volto, le insegne delle antiche botteghe storiche continuano a raccontare la storia e il gusto di una città, come Romanengo e Rivara.

Tradizione – Fondata nel 1780, la confetteria Romanengo è un’istituzione dell’arte dolciaria. Zucchero, frutta candita e cioccolato vengono ancora lavorati secondo ricette tramandate da secoli, in un laboratorio che è un piccolo museo della dolcezza e dell’eleganza genovese.

Eccellenza – Rivara, storica bottega di tessuti, mantiene viva un’altra tradizione: quella della sartoria di qualità, del dettaglio e dei materiali pregiati. Un punto di riferimento per generazioni di genovesi, dove il tempo sembra essersi fermato tra drappi, velluti e sete.

Identità – Entrambe rappresentano non solo un’eredità commerciale, ma anche culturale e artigianale. Le loro vetrine raccontano la storia di una città che, pur cambiando, non dimentica il valore delle mani, della cura e della bellezza fatta a regola d’arte.

Romanengo e Rivara sono oggi simboli della resistenza del commercio storico genovese, testimonianze di come la tradizione possa convivere con la modernità, restando autentica e viva.

