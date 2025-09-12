Roma, cancellata presentazione libro del rabbino genovese Haim Cipriani: "Sconfitta per tutti, così vince estremismo"

“Un segno di una deriva preoccupante e francamente inaccettabile”. Così il rabbino genovese Haim Fabrizio Cipriani commenta l’annullamento della presentazione del suo ultimo libro, in programma lunedì prossimo a Roma con la partecipazione del teologo Vito Mancuso. L’incontro, promosso dalla casa editrice San Paolo, è stato cancellato su indicazione delle forze dell’ordine.

A darne notizia è lo stesso Cipriani attraverso le sue pagine social, dove spiega che la Polizia avrebbe “sconsigliato” lo svolgimento dell’evento per motivi di sicurezza, ritenendo impossibile garantirla in modo adeguato.

Secondo il rabbino, la decisione rappresenta “una vittoria per gli estremisti” che, anche sui social, avevano manifestato toni violenti contro l’iniziativa e contro lo stesso professor Mancuso, “colpevole ai loro occhi di dialogare con me”.

“La cancellazione – denuncia Cipriani – conferma che siamo in un Paese in cui gli ebrei vengono ormai regolarmente aggrediti, le voci moderate e di dialogo vengono silenziate, mentre chi diffonde violenza trova sempre libertà di espressione, spazio e protezione”.

