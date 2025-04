Roberto Pettinaroli, il mare gli è stato fatale: lutto nel giornalismo ligure

Un’uscita in mare che si è trasformata in tragedia. Roberto Pettinaroli, giornalista di lunga esperienza ed ex capo della redazione del Levante del Secolo XIX, ha perso la vita mentre era in canoa al largo di Chiavari. Dopo ore di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato tra Santa Margherita e Portofino. Profondo il dolore della comunità ligure e del mondo dell’informazione, che ne ricordano la professionalità e l’impegno civile.

Carriera – Pettinaroli (foto gentilmente concessa da Piazza Levante) aveva iniziato giovanissimo la sua avventura giornalistica, facendosi strada con passione e dedizione. A soli 16 anni si era presentato alla redazione regionale del Lavoro, dimostrando fin da subito un grande talento. Nel corso degli anni ha raccontato la Liguria con uno stile attento e rigoroso, fino a diventare un punto di riferimento per il giornalismo locale.

Impegno – Oltre al lavoro redazionale, si era sempre distinto per l’attenzione alle tematiche sociali e alla memoria storica. Dalle iniziative sulla Resistenza all’impegno per i detenuti, il suo contributo andava ben oltre la cronaca. Solo pochi giorni fa, seppur impossibilitato a partecipare, aveva inviato un messaggio di vicinanza a un evento dedicato alle figure resistenti.

Il ricordo – La giornalista e consigliere comunale Pd di Genova Donatella Alfonso lo ha ricordato con un lungo messaggio sui social: “Quando ho conosciuto Roberto, lui era un ragazzino di 16 anni che si affacciava alla professione con entusiasmo. Abbiamo condiviso la passione per un mestiere che riempie la vita. Negli anni ci siamo ritrovati tra eventi della memoria, della Resistenza, dell’Ordine dei Giornalisti. Venerdì scorso mi aveva mandato i suoi saluti, non poteva essere a Riva Trigoso per un incontro sulle figure resistenti. Amava il mare, Roberto. Ieri è uscito in canoa da Chiavari, ma non sappiamo cosa sia successo. Il mare lo ha riportato ai suoi cari stamani, tra Santa e Portofino”.

Cordoglio – La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di affetto. Anche la deputata ligure di Noi Moderati, Ilaria Cavo, ha voluto ricordarlo con parole di grande stima: “Una grave perdita per il giornalismo e per la comunità del Tigullio. Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo sia come giornalista sia nella mia veste politica. Un punto di riferimento prezioso per la sua conoscenza del territorio e la sua passione, che non è mai venuta meno, neppure dopo aver lasciato il lavoro. Ha continuato a mettere il suo tempo libero a disposizione per approfondimenti culturali e sociali sul Levante ligure. Sono vicina alla sua famiglia in questo momento di dolore”.

Regione Liguria – Il presidente Marco Bucci ha espresso il proprio cordoglio a nome della Giunta regionale: “La notizia della sua morte ci addolora profondamente – ha dichiarato –. Era una persona attenta e gentile, oltre che un professionista capace di dare voce al territorio del Levante ligure e ai suoi protagonisti. Le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”. Anche l’Ufficio Stampa della Regione Liguria ha ricordato Pettinaroli come un collega disponibile e sempre pronto al confronto.

Luca Pastorino (Pd) -"Le mie condoglianze alla famiglia di Roberto Pettinaroli tragicamente scomparso, un giornalista dalla grande professionalità con cui per anni abbiamo avuto confronti e scambi sempre proficui e attenti su tante tematiche, persona impegnata in tante battaglie sul territorio ligure, come quella per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni". Così il deputato ligure del Pd e sindaco di Bogliasco (Genova) Luca Pastorino, ricorda il giornalista morto ieri mentre era in mare in canoa.

Roberto Traversi (M5S) - "Ci stringiamo intorno alla famiglia e agli amici tutti di Roberto Pettinaroli in questa triste giornata. Ci piace ricordarlo per l'alta professionalità giornalistica che lo ha contraddistinto per capacità e impegno. Un uomo intellettualmente corretto, colto, intraprendente, che sapeva svolgere anche un importante ruolo di moderatore nelle questioni importanti per il territorio. Ci mancherà". Così, il referente regionale del M5S Roberto Traversi a nome di tutta la comunità pentastellata.

Ricordano il giornalista anche i sindaci dei comuni del Golfo del Tigullio, da Sestri Levante a Chiavari e a Rapallo, Santa Margherita e Portofino

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.