Roberto Battiston: “2050, il futuro dell’energia è già scritto: solare, eolico e accumulo”

Per Roberto Battiston, fisico e divulgatore scientifico, il futuro dell’energia è già tracciato: solare, eolico e sistemi di accumulo saranno al centro della transizione energetica entro il 2050. Secondo Battiston, però, il problema non è più tecnico: «Abbiamo già le soluzioni», spiega a Huff Post, «ma il vero nodo è politico e culturale. Serve la consapevolezza che le leggi della fisica non si possono negoziare e che ogni ritardo nel loro rispetto comporta costi concreti e crescenti».

Il fisico sottolinea come la sfida non sia tanto trovare nuove tecnologie, quanto avere il coraggio di implementare quelle già disponibili. La scelta di adottare energie rinnovabili e sistemi di accumulo non è solo una questione ambientale, ma anche economica e sociale. «Il 2050 può rappresentare un punto di equilibrio, in cui l’umanità avrà finalmente integrato fonti sostenibili e ridotto l’impatto climatico, oppure un fallimento annunciato, se continueremo a rimandare decisioni cruciali».

Secondo Battiston, occorre un cambio di mentalità collettivo: cittadini, istituzioni e aziende devono comprendere che la transizione energetica non è più un’opzione, ma un imperativo scientifico. La combinazione di solare, eolico e accumulo, insieme a politiche lungimiranti e investimenti mirati, potrebbe non solo garantire energia pulita e accessibile, ma anche creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione.

