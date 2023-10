Rixi, trasporti: "Chiederemo procedura infrazione contro Austria per i vincoli al Brennero"

"Chiederemo all'Unione europea una procedura di infrazione" nei confronti dell'Austria per "le condizioni che sono state messe" ai trasporti attraverso il Brennero. Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture e alla mobilità sostenibile, intervenuto oggi a Torino alla seconda edizione del Festival delle Regioni.

Rixi ha spiegato che anni di "mancata progettazione" e "tensioni geopolitiche" comportano dei "problemi ai valichi alpini" facendo l'esempio del Frejus e di Ventimiglia.



"La Francia - ha ricordato Rixi - ci sta dicendo che, a causa della frana, per raggiungere la piena funzionalità della ferrovia servirà almeno un anno. A questo si aggiunge la situazione del Bianco. Oggi come oggi il valico più 'aperto' è quello di Ventimiglia, dove ci sono problemi di altro tipo che comunque influenzano gli scambi commerciali. Ecco la situazione in cui il nostro governo si trova ad operare".

"Stiamo attraversando - ha aggiunto il viceministro - una fase di transizione, di trasformazione. Di anno in anno i cambiamenti sui mercati degli idrocarburi e dell'energia, per non parlare del grano, che è andato ad aggiungersi in quest'ultimo periodo, variano anche a seconda di condizioni geopolitiche che non dipendono né sono gestibili da noi. L'Italia dipende molto da fattori esterni e il suo sistema deve imparare ad essere flessibile. Ma per questo occorre una grande capacità predittiva. Opportunità e pericoli vanno valutati in tempo reale. Altrimenti il nostro modello di sviluppo è compromesso alle radici".