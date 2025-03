Rixi: "Liguria può diventare forza trainante dell'Italia, aprile mese ideale per presidenza porto Genova"

Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e leader ligure della Lega, in margine al convegno Deloitte a Palazzo della Borsa, analizza le prospettive socioeconomiche della regione: "Credo che la Liguria sia un’economia in profonda trasformazione. Negli ultimi anni ha fatto grandi passi in avanti, ed è un momento in cui abbiamo la possibilità di invertire fortemente la rotta degli ultimi vent’anni, con una regione che potrebbe essere una regione trainante del Paese nei prossimi anni. Genova ha tantissime potenzialità per il futuro, ha solo bisogno di pensare in grande e ritornare a relazionarsi con le grandi economie mondiali. Genova può essere un punto sull'evoluzione energetica del Paese, di tecnologia, di digital center. Ha tutte le caratteristiche per essere al centro di industrie ad alta tecnologia, al mare, con la capacità di trasporto di prodotti anche manifatturieri".

"Credo che il mondo che cambia - aggiunge - possa essere una grande opportunità, soprattutto in territori come il nostro che per tanto tempo hanno vissuto la stagnazione economica. Questo vuol dire che se saremo in grado di interpretare il mondo che cambia, potremo avere grandi potenzialità in futuro e sfruttarle. L'unico rischio che abbiamo è quello di non decidere di stare fermi".

Per quanto riguarda le nomine, "Aprile per il presidente dell'Autorità portuale può essere il mese giusto. Mi sembra opportuno che scelte come queste, dove si cambiano 14 autorità portuali, siano condivise dagli operatori, per capire non solo le aspettative, ma anche le prospettive di traffico per i prossimi anni. Perché di fronte a tempi abbastanza rapidi sulla riforma, voglio spiegarla e condividerla".

