Rixi a Telenord: "Ticket Piciocchi-Cavo segno di coesione, sinistra scopra le carte e dica cosa vuole fare per Genova"

Ospite del direttore di Telenord Matteo Cantile per un Tgn Today, il viceministro alle Infrastrutture e leader della Lega ligure Edoardo Rixi analizza lo scenario delle imminenti elezioni comunale e le loro possibili ripercussioni su Genova.



La coalizione del centrodestra e il ticket Piciocchi-Cavo - Rixi commenta la proposta del centrodestra di presentare Ilaria Cavo come vicesindaco di Genova, un passo che considera corretto e significativo. Secondo lui, il ticket è un segnale di coesione all’interno della coalizione, che sta valutando attentamente le mosse in vista delle elezioni comunali. "È una mossa importante che mostra la compattezza della nostra coalizione", afferma, sottolineando che il centrodestra ha un progetto chiaro per la città.



Critiche all'opposizione e campagna elettorale - Sulle critiche alla politica cittadina e regionale da parte dell'opposizione, Rixi esprime il desiderio di una campagna elettorale più concreta e meno patinata. Critica la figura di Silvia Salis, sostenendo che non è ben conosciuta dalla cittadinanza, e afferma che la campagna dovrebbe concentrarsi su tematiche reali come la manutenzione della città, piuttosto che su fantasie politiche. "Da vicepresidente del Coni ha comunque contribuito a realizzare alcune cose che oggi stranamente critica, come ad esempio il Palazzetto dello sport alla Fiera del Mare che è stato concordato nei dettagli col Coni, così come una serie di altre iniziative. Ecco, mi piacerebbe una campagna elettorale più vera e meno patinata. Vedo invece che si raccontano tante cose un po' da mondo delle favole. Genova ha bisogno di una cura importante e concreta", sottolinea.



Investimenti del governo per Genova e il futuro della città - Rixi evidenzia i notevoli investimenti fatti dal governo per Genova, sottolineando che sono stati destinati circa 20 miliardi di euro per modernizzare la città e connetterla meglio con il mondo. Per lui, è essenziale che le amministrazioni future non tornino a politiche di decrescita, ma continuino ad investire in infrastrutture cruciali come la metropolitana e la Gronda. "Ci piacerebbe sapere se la sinistra è favorevole a questi progetti o se vuole tornare al passato", dichiara.



La trasformazione economica e sociale della Liguria - Il viceministro rileva come la Liguria stia finalmente emergendo da anni di stagnazione economica, con indicatori positivi che pongono la regione nella parte alta delle classifiche economiche italiane. Rixi avverte, però, che è fondamentale mantenere il corso intrapreso e continuare a investire, per evitare un ritorno al passato. "Se non teniamo la barra dritta, rischiamo di tornare indietro", aggiunge, enfatizzando l'importanza di continuare sulla strada della crescita e dell'innovazione.

La classe dirigente e la carenza di candidati nel centrosinistra - Secondo Rixi, il centrosinistra genovese non è in grado di produrre candidati e figure politiche di spicco e deve importare leader da fuori città. A suo avviso, il centrosinistra non ha una vera classe dirigente, in contrapposizione alla Lega, che ha puntato su competenza e un progetto concreto per la città. "Genova ha costruito una classe dirigente politica importante", dice, rispondendo alle critiche dell'opposizione.

Il compito della Lega per il futuro di Genova - Rixi spiega che il ruolo della Lega è quello di migliorare la propria performance politica, ma anche di concentrarsi sullo sviluppo della città. "Il nostro obiettivo è rendere Genova una grande capitale mediterranea, una città in grado di attrarre investimenti e innovazione", afferma, parlando delle necessarie politiche per portare a Genova nuove imprese e potenziare le infrastrutture.

Investimenti nelle infrastrutture - Parlando delle infrastrutture, Rixi sottolinea come la Lega abbia investito in progetti cruciali come il potenziamento del trasporto pubblico e delle connessioni ferroviarie. Mette in evidenza i miglioramenti in corso, come la realizzazione del Terzo Valico e la costruzione del parco urbano di Sampierdarena. "La città deve essere più interconnessa e deve crescere in modo equilibrato", afferma, facendo riferimento anche agli sforzi per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria.

Il futuro di porto e aeroporto - Rixi discute il futuro del porto di Genova e dell’aeroporto, evidenziando la necessità di un piano di sviluppo a lungo termine per l’aeroporto, in grado di attrarre investitori e aumentare il numero di passeggeri. "Genova ha tutte le potenzialità per essere un hub internazionale, ma bisogna investire nelle infrastrutture", dice, parlando di una futura riqualificazione dell’aeroporto e della necessità di coinvolgere operatori industriali. Rixi sottolinea la necessità di un piano industriale solido per l’aeroporto di Genova, che possa portare a investimenti concreti e a una maggiore efficienza operativa. "L’aeroporto di Genova può crescere significativamente, ma deve essere gestito da una compagine che abbia la forza di investire a lungo termine", afferma, ricordando che il rischio di uno stallo nei prossimi anni potrebbe compromettere le opportunità per la città e la regione.

Gronda e autostrade - Il viceministro ribadisce l’importanza della Gronda come infrastruttura fondamentale per la città e la Liguria, sottolineando che l’opera è già stata finanziata e non deve comportare aumenti nei pedaggi. Sottolinea anche i progressi fatti e l’impegno del governo nella realizzazione del progetto. "Abbiamo già investito oltre 140 milioni di euro nella Gronda e continueremo a farlo", dice, evidenziando che questo è un tema cruciale per la sicurezza e la fluidità del traffico in Liguria. "Senza dimenticare - conclude - che abbiamo più ponti e gallerie che in tre nazioni come Francia, Spagna e Germania messe assieme".

