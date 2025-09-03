Riva Trigoso: scritte contro l'Islam sulla cappella cattolica in procinto di essere trasformata in moschea

Scritte offensive contro l’Islam sono comparse questa mattina sull’ingresso della cappella di via Palermo, a Riva Trigoso, nel Levante genovese. L’edificio religioso, che fa capo alla parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, è stato recentemente indicato come possibile sede di una moschea per la comunità musulmana presente in val Petronio.

La notizia della possibile trasformazione della cappella in un luogo di culto islamico aveva iniziato a circolare nei giorni scorsi, alimentando discussioni tra i residenti. L'iniziativa nasce da un dialogo avviato già nella scorsa primavera tra l’imam Ahmed Abdan, il parroco don Emanuele Muratore e il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, alla ricerca di uno spazio adeguato per la preghiera.

Il progetto aveva ottenuto il sostegno della confraternita cattolica del vicariato sestrese e del movimento dei Focolari. Tuttavia, non sono mancate le opposizioni: era stata avviata una raccolta firme contro l’apertura della moschea, anche se non è mai stata formalmente presentata al Comune.

Ora, le scritte apparse sulla cappella evidenziano un clima di tensione che le autorità stanno monitorando con attenzione. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, che stanno lavorando per individuare i responsabili del gesto.

