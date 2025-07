Bimbo ritrovato, usate anche 'canzoncine esca' nel bosco. Meloni: "Grande gioia". Piantedosi: "Macchina soccorsi esemplare"

Il ritrovamento del bambino scomparso venerdì a Ventimiglia è stato possibile anche grazie a un lavoro eccezionale di ricerca che ha visto coinvolta una molteplicità di forze: come ha rivelato il prefetto imperiese Massimo Romeo, sono state usate anche le canzoncine amate dal bimbo trasmesse dagli altoparlanti nel bosco dove si presumeva il piccolo si trovasse. Il ritrovamento è stato salutato con gioia dai massimi esponenti di governo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto su X: "Il ritrovamento del piccolo, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia".

Ministro Piantedosi: "Macchina soccorsi esemplare" - "Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo". Lo afferma, in una nota, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, - prosegue - ha operato in modo esemplare. Non sempre, in situazioni così delicate, nonostante l'impegno massimo, si riesce a ottenere un esito positivo. Oggi viviamo una giornata che restituisce fiducia nelle istituzioni e speranza a tutta la comunità".

Prefetto Imperia Massimo Romeo - Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha raccontato i momenti decisivi delle ricerche del bambino di 5 anni scomparso l’11 luglio da un campeggio nella frazione Latte di Ventimiglia. “D’intesa con il comandante dei vigili del fuoco, ho disposto che i soccorritori verificassero anche tutti i cunicoli presenti nella zona fino all’autostrada – ha dichiarato Romeo all’ANSA –. La scorsa notte si è lavorato in questa direzione e oggi, finalmente, è stato individuato il luogo in cui il bambino, vivo e in buone condizioni, anche se un po’ provato, aveva trovato riparo”. Secondo quanto appreso, il bimbo si sarebbe nascosto in un anfratto, probabilmente all’interno di un ripetitore situato nei pressi dell’autostrada. Una scoperta resa possibile anche grazie al supporto dello psicologo Roberto Ravera, a cui è stato chiesto un consulto per comprendere il comportamento del piccolo, affetto da autismo. “Lo psicologo ha sottolineato come, a causa della sua sensibilità ai rumori, il bambino avrebbe con ogni probabilità cercato un rifugio in un luogo sicuro e isolato, come un cunicolo”, ha spiegato il prefetto. “Da lì è partita la disposizione di controllare tutti gli anfratti dell’area”. Romeo ha infine voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche: “Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i volontari, le unità cinofile, la Capitaneria di porto... tutti hanno operato senza sosta, giorno e notte. E oggi abbiamo potuto riportare Allen alla sua famiglia. Vivo”.

Vicepremier Salvini: "Plauso ai soccorritori"- "Una notizia che riempie di gioia. Un ringraziamento e un plauso ai soccorritori per la prontezza dell'intervento. Un abbraccio al bimbo e alla sua famiglia: buona vita!". Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

Presidente Bucci e assessore Giampedrone - “Immensa gratitudine e grande orgoglio di tutto il sistema della Protezione civile per i volontari del gruppo di Pompeiana che hanno ritrovato il piccolo. Dal momento della scomparsa, sono state oltre un centinaio le unità del volontariato di Protezione civile ligure, sempre in contatto con la sala operativa regionale, impegnate in supporto alle forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura nelle attività di ricerca che hanno portato al ritrovamento del bambino. Il nostro pensiero va alla mamma e al papà, che finalmente, dopo ore di paura e apprensione, hanno potuto riabbracciare il figlio”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone commentano la notizia del ritrovamento del bimbo di 5 anni, scomparso venerdì scorso da un campeggio a Ventimiglia. “In queste ore la nostra Protezione civile regionale ha dato ancora una volta prova di grande capacità di intervento sul territorio: la Sala operativa, attiva per l’allerta meteo scattata nella notte, ha coordinato il lavoro dei volontari non solo a Ventimiglia ma anche ad Albenga per il supporto all’attività di disinnesco dell’ordigno vicino al polo di Villanova d’Albenga”, conclude Giampedrone.

Sindaco Flavio Di Muro: "Grazie a tutti per preziosissimo aiuto" - Il primo cittadino di Ventimiglia Flavio Di Muro ha scritto su Instagram, pubblicando inoltre la foto allegata al testo: "Il bimbo è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto!"

Si è conclusa così con un lieto fine l’angosciosa vicenda della scomparsa del bambino di 5 anni sparito nella notte di venerdì da un campeggio a Latte, frazione di Ventimiglia. Il bambino è stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute su una collina alle spalle del paese, a circa tre chilometri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. Il bambino è stato portato a braccia dai soccorritori fino alla piazzetta del paese, dove una piccola folla in attesa di notizie è esplosa in un applauso commosso alla vista del bambino sano e salvo. Subito dopo il ritrovamento, è stato trasferito all’ospedale di Imperia per accertamenti: le sue condizioni sono state definite “buone” dai medici. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento di un gruppo di volontari, che ha individuato il bambino nei pressi di un casolare, in una zona impervia sopra il supermercato del paese. Le ricerche, sin da subito coordinate dai vigili del fuoco, si erano concentrate proprio in quella direzione, grazie alle immagini delle telecamere del campeggio e alla testimonianza di un uomo che aveva avvistato il piccolo nei pressi del supermercato.

