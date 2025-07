Rinnovabili, un documentario del GSE per vincere le diffidenze sulla transizione energetica

"Agiugno 2024 gli impianti a fonte rinnovabile hanno toccato quota due milioni e nel 99% dei casi sono impianti fotovoltaici", che nel 1999 erano meno di una decina, appena otto. Sono i numeri citatati dal presidente del Gse, Gestore dei servizi energetici, Paolo Arrigoni, a margine della presentazione del documentario "La transizione possibile", di Luca Pagliari, visibile sul sito e i canali social del Gse.

L'opera - Il documentario, spiega il presidente del Gse a margine dell'evento, "è un viaggio lungo la penisola che vuole raccogliere alcune delle tante voci di cittadini, di comunità, di amministratori, di imprese, di operatori che già si sono contraddistinti con progetti per la transizione energetica, nei luoghi simbolo di un cambiamento che è già in atto".

L'obiettivo - "Abbiamo l'ambizione, in un periodo storico in cui la transizione energetica è spesso anche motivo di scontro ideologico e politico, è quello di cercare di vincere le diffidenze" afferma Arrigoni osservando che in Italia è "molto presente" la sindrome di Nimto (not in my terms of office, non durante il mio mandato) e di Nimby (not in my back yard, non nel mio cortile).

