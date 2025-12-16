Paullo esempio europeo di energia pulita: la centrale a biomassa estende il teleriscaldamento alle scuole

Paullo diventa un caso di riferimento in Europa per le buone pratiche sull’energia pulita. La centrale a biomassa del Comune ha esteso la rete di teleriscaldamento dal centro sportivo agli edifici scolastici Falcone e Borsellino, ricevendo un riconoscimento internazionale nell’ambito del progetto Life, presentato a Marsiglia.

«Una scelta strategica che trasforma un investimento energetico in una leva strutturale di politica pubblica – dice al Cittadino l’assessore all’ambiente Abdullah Badinjki –. Collegare le scuole non è un dettaglio: sono luoghi simbolici dove l’innovazione tecnologica diventa anche messaggio educativo».

Lo studio di fattibilità per il collegamento esterno era stato approvato dalla giunta comunale nel marzo 2025, affidando l’intervento all’operatore già responsabile della gestione energetica degli edifici pubblici.

I numeri del progetto testimoniano l’impatto concreto della transizione energetica: circa 665 megawattora annui prodotti da fonti rinnovabili, una riduzione stimata di 100 tonnellate di CO₂ all’anno e un taglio dell’80% dei consumi energetici non rinnovabili. Il costo dell’energia, circa 56 euro a megawattora IVA inclusa, conferma la sostenibilità economica dell’iniziativa oltre a quella ambientale.

Il progetto Life ha avuto un ruolo chiave come moltiplicatore, fornendo supporto alla progettazione, monitoraggio dei risultati e confronto con altri enti locali europei. Con i cantieri già aperti, Paullo è pronto a consolidare i benefici dell’energia pulita sul lungo periodo, confermandosi esempio virtuoso di politica energetica e sostenibilità.

