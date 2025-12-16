Fotovoltaico in Europa: obiettivo 2025 centrato, ma l’Italia arretra

L’Europa ha raggiunto il traguardo fissato per il 2025 nella capacità fotovoltaica installata, superando i 400 GW previsti con un totale stimato di 406 GW. Tuttavia, secondo SolarPower Europe, la crescita del solare sta rallentando: nel 2025 sono stati installati 65,1 GW, leggermente meno rispetto ai 65,6 GW del 2024, il primo calo annuale dal 2016.

Il rallentamento fa temere che l’Ue non raggiungerà l’obiettivo di 750 GW entro il 2030. La metà della nuova capacità deriva da grandi parchi solari, mentre il fotovoltaico residenziale continua a perdere terreno, scendendo dal 28% al 14% della capacità installata in due anni.

Sul piano nazionale, l’Italia registra un arretramento: da 6,1 GW nel 2024 si passa a 5,2 GW nel 2025, superata dalla Francia e lasciata indietro nella classifica europea. Germania e Spagna restano leader, trainate da progetti su larga scala, mentre Romania e Bulgaria entrano per la prima volta nella top 10.

Secondo l’associazione, per rilanciare il settore servono politiche più solide: incentivare il solare domestico, semplificare le autorizzazioni, sviluppare catene di approvvigionamento resilienti e potenziare la flessibilità della rete. Una sfida particolarmente urgente per l’Italia, dove il costo dell’energia resta tra i più alti d’Europa.

