RINA e Aprilia Racing iniziano una partnership tecnica per portare l’evoluzione delle moto Aprilia e della MotoGP a un nuovo e più alto livello

RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, e Aprilia Racing, uno tra i reparti corse più vincenti di sempre, hanno firmato un contratto biennale di sponsorizzazione e partnership tecnica per sviluppare tecnologie innovative nell'ambito del motociclismo sportivo di più alto livello tecnologico.

RINA offrirà ad Aprilia Racing la propria competenza ingegneristica, sempre all’avanguardia, acquisita in oltre 160 anni di attività in diversi ambiti nei quali la performance è il fattore chiave per eccellere: dall’aerospazio all’automotive, dallo studio dei materiali avanzati alle tecnologie di produzione più evolute.

L'unione di intenti fra due vere eccellenze tecnologiche italiane si applicherà a tutti gli ambiti della progettazione di un prototipo da corsa. Grazie alle competenze multidisciplinari e alle metodologie di “technology transfer” sviluppate da RINA, Aprilia Racing avrà la possibilità di consolidare ulteriormente il proprio ruolo di leader e di pioniere portando in pista, nel mondo del motorsport e non solo, soluzioni mai provate prima.

RINA vanta una lunga esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative che, mediante piattaforme di simulazione numerica, puntano al miglioramento delle performance aerodinamiche e dinamiche. Nel corso degli anni l’azienda ha inoltre contribuito alla realizzazione di sistemi IoT (Internet of Things) avanzati, finalizzati alla comprensione e al miglioramento di processi industriali complessi.

Relativamente allo studio e allo sviluppo di materiali e alle tecnologie per produzioni innovative - di particolare interesse nel mondo del motorsport - RINA può contare su più centri di ricerca, eccellenze nel loro settore di riferimento, in cui lavorano circa 250 tra tecnici e ingegneri altamente specializzati e motivati nell’essere all’avanguardia in quello che studiano e sviluppano.

RINA sarà al fianco di Aprilia Racing anche sui temi della sostenibilità, in linea con il percorso già intrapreso dalla MotoGP verso un mondo delle corse sportive sempre più attento alla decarbonizzazione.

La collaborazione porterà il brand RINA sulla livrea delle moto della casa di Noale a partire dal Gran Premio d'Italia di MotoGP, in programma questo fine settimana all’Autodromo Internazionale del Mugello.

Ugo Salerno, Presidente e Amministratore Delegato di RINA, ha dichiarato: «Con Aprilia Racing, tra i più celebri marchi del motociclismo sportivo nonché - con i suoi 54 titoli mondiali - tra i più vincenti, potremo mettere in atto uno straordinario scambio di know-how e di esperienze contribuendo allo sviluppo di soluzioni tecniche innovative per migliorare le prestazioni delle moto. Forti dell’esperienza multidisciplinare maturata in diversi settori, puntiamo alla valorizzazione di una cultura tecnologica che, ci auguriamo, sarà preziosa alleata di Aprilia Racing per il futuro».

Romano Albesiano, Direttore Tecnico di Aprilia Racing, ha aggiunto: «Entrare in contatto con una realtà italiana dotata di un livello ingegneristico profondo e trasversale come RINA ci apre a possibilità sostanzialmente infinite. Poter attingere al loro portafoglio di esperienze e competenze, che spaziano dalla simulazione numerica allo sviluppo dei materiali, ci permetterà di continuare il nostro percorso di crescita sia nel motorsport sia come reparto di eccellenza tecnologica del Gruppo Piaggio. Lo spirito innovatore di Aprilia Racing ci ha permesso di arrivare a confrontarci con i migliori competitor mondiali, ora puntiamo a fare un ulteriore salto in avanti».