Rifiuti, infrastrutture e carceri: botta e risposta a Telenord tra Bozzano (Noi Moderati) e Giordano (M5S)

Il confronto moderato da Roberto Rasia nello studio di Telenord tra Alessandro Bozzano (Noi Moderati - Vince Liguria) e Stefano Giordano (Movimento 5 Stelle) si apre sul tema dei rifiuti e della gestione dei termovalorizzatori in Liguria. Bozzano sottolinea la necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti in regione con impianti compatibili con l’ambiente, per evitare aumenti della Tari e per garantire efficienza economica. Giordano replica evidenziando che la raccolta differenziata, pur importante, non è sufficiente da sola: la Liguria deve concentrarsi su impianti moderni come Tmb e biodigestori e migliorare la qualità della plastica raccolta, altrimenti i rifiuti finiscono spesso in discariche lontane, con costi e rischi ambientali. Entrambi concordano sulla complessità della gestione dei rifiuti e sui rischi legati a interessi criminali nel settore.

Il dibattito si sposta poi sulle carceri. Giordano evidenzia il sovraffollamento e l’assenza di strutture adeguate, sottolineando l’importanza di nuovi cantieri e di risorse per garantire dignità e sicurezza ai detenuti. Bozzano ribadisce la necessità di un impegno regionale e statale coordinato, ricordando che la riabilitazione del condannato è un principio costituzionale centrale.

Si passa infine al Fondo strategico regionale, strumento per finanziare progetti infrastrutturali nei Comuni. Entrambi i consiglieri concordano sulla necessità di una gestione mirata e programmata, che sostenga i territori piccoli e permetta una visione complessiva del territorio ligure, evitando sprechi e ritardi.

Il dialogo si chiude con un accenno alla sanità: Giordano denuncia il fallimento delle case di comunità, ancora prive di personale e strumenti, mentre Bozzano sottolinea la criticità della gestione delle emergenze ospedaliere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.