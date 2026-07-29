Revolv Space lancia il "girasole spaziale": più energia per i satelliti grazie a pannelli che seguono il Sole

Un sistema in grado di raddoppiare l'energia disponibile a bordo dei piccoli satelliti grazie a pannelli solari che si orientano automaticamente verso il Sole. È l'innovazione sviluppata da Revolv Space, start-up nata dalla collaborazione tra il Politecnico di Torino e l'Università di Delft, nei Paesi Bassi.

La tecnologia, brevettata con il nome SARA Pro, è stata ideata da quattro giovani ingegneri aerospaziali e punta a risolvere uno dei principali limiti dei satelliti commerciali di piccole dimensioni: la ridotta disponibilità di energia durante le operazioni in orbita. Lo scrive La Stampa.

A differenza dei tradizionali pannelli solari fissi, il sistema di Revolv Space permette ai moduli fotovoltaici di ruotare autonomamente seguendo costantemente il Sole. In questo modo viene garantita, in media, una produzione di energia doppia rispetto alle soluzioni convenzionali, aumentando l'autonomia operativa dei satelliti e riducendo i vincoli legati al bilancio energetico delle missioni.

Il dispositivo è progettato per operare in condizioni estreme, con migliaia di cicli di rotazione nello spazio, in assenza di atmosfera e con escursioni termiche superiori ai 100 gradi, mantenendo prestazioni affidabili per missioni della durata compresa tra cinque e sette anni.

Il sistema comprende il meccanismo di rotazione dei pannelli, l'elettronica di controllo e la gestione della potenza, integrando tutti i componenti necessari per garantire un'alimentazione continua ai satelliti.

La tecnologia sarà impiegata anche nelle missioni di in-orbit servicing, le attività di ispezione e manutenzione dei satelliti direttamente nello spazio. Tra i primi clienti figura la francese Infinite Orbits, specializzata in servizi di manutenzione in orbita geostazionaria, che utilizzerà i sistemi di Revolv Space per assicurare un'alimentazione elettrica costante durante le operazioni.

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