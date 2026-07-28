Energia: petrolio e gas coprono ancora il 71% del fabbisogno italiano, cresce il ruolo del GNL

Nonostante il calo della domanda di energia primaria dovuto alla diminuzione dei consumi per il riscaldamento, le fonti fossili continuano a dominare il mix energetico italiano. Nel secondo trimestre del 2026, petrolio e gas hanno coperto il 71% del fabbisogno energetico nazionale, mentre le fonti rinnovabili hanno raggiunto il 23%, sostenute dalla crescita di solare ed eolico.

Il quadro emerge dalla prima edizione di Polaris, il nuovo Osservatorio di Snam dedicato al sistema gas italiano. Il report, che avrà cadenza mensile con approfondimenti trimestrali, evidenzia come il gas continui a svolgere un ruolo centrale nella sicurezza energetica del Paese.

Tra i dati più significativi del primo semestre, aumenta anche il contributo del GNL (gas naturale liquefatto): da gennaio a giugno le importazioni hanno raggiunto 10,7 miliardi di metri cubi, confermando il crescente peso di questa fonte nell'approvvigionamento energetico nazionale.

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