GNL, QatarEnergy prolunga la forza maggiore: saltano altri tre carichi destinati all'Italia
di R.C.
Nonostante le mancate consegne, Edison assicura di aver reperito forniture alternative per garantire la continuità del servizio
QatarEnergy ha esteso il periodo di forza maggiore sulle forniture di gas naturale liquefatto (GNL) destinate all'Italia, comunicando a Edison l'impossibilità di consegnare altri tre carichi previsti al terminale di rigassificazione Adriatic LNG.
Con questa nuova comunicazione, il periodo di interruzione si prolunga dall'inizio di aprile fino alla fine di settembre 2026. Complessivamente, i carichi interessati dalla forza maggiore salgono a 24, per un volume di circa 3 miliardi di metri cubi di gas naturale.
Nonostante le mancate consegne, Edison assicura di aver reperito forniture alternative per garantire la continuità del servizio e conferma di essere in grado di rispettare tutti gli impegni assunti con i propri clienti. Al 28 luglio, la società ha già sostituito 17 carichi di GNL, equivalenti a circa 1,6 miliardi di metri cubi di gas.
Il contratto di lungo termine tra Edison e QatarEnergy, in vigore dal 2009, prevede la fornitura all'Italia di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno per una durata complessiva di 25 anni.
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