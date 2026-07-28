Varta in crisi: il produttore tedesco di batterie dichiara insolvenza dopo l'addio di Apple

Lo storico produttore tedesco di batterie Varta ha presentato quattro istanze di insolvenza al tribunale di Stoccarda, aprendo un nuovo capitolo della crisi che da tempo interessa il gruppo, un tempo tra i principali protagonisti europei del settore.

La situazione finanziaria dell'azienda si è aggravata nella primavera del 2026 con la perdita del suo cliente più importante, Apple, che ha deciso di spostare gli approvvigionamenti verso fornitori cinesi. L'addio del colosso di Cupertino ha avuto un impatto significativo sui ricavi di Varta, già alle prese con l'aumento dei costi, la crescente concorrenza asiatica e le difficoltà del mercato delle batterie. La richiesta di insolvenza rappresenta ora un passaggio cruciale nel tentativo di riorganizzare l'azienda e salvaguardarne le attività.

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