Regione Lazio: bonus welfare da 1.000 euro ai dipendenti contro il caro energia

La Regione Lazio ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali per l'utilizzo del Fondo risorse decentrate 2026, introducendo un pacchetto di misure a sostegno dei circa 3.400 dipendenti regionali.

L'intesa, firmata presso la sede della Giunta regionale alla presenza dell'assessora al Personale Luisa Regimenti, del direttore generale Alessandro Ridolfi e del direttore della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza Luigi Ferdinando Nazzaro, prevede un contributo welfare di 1.000 euro per ciascun dipendente. Il bonus sarà destinato al pagamento delle utenze domestiche, dei mutui e degli affitti, con l'obiettivo di attenuare gli effetti del caro energia e dell'aumento del costo della vita.

L'accordo comprende anche una nuova progressione economica orizzontale che interesserà 1.033 dipendenti, oltre ai consueti istituti contrattuali previsti dal Fondo.

"È un accordo che va oltre la semplice gestione delle risorse decentrate", ha dichiarato l'assessora Luisa Regimenti. "Siamo la prima Regione a intervenire concretamente per sostenere i dipendenti alle prese con l'aumento dei costi dell'energia e dei carburanti. La misura punta a tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, valorizzare il merito e rafforzare il welfare aziendale, mantenendo gli equilibri finanziari dell'ente. Come già avvenuto durante la pandemia, situazioni eccezionali richiedono interventi straordinari."

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