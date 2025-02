Regolamento sull'arte di strada, l'assessore Bordilli difende le norme vigenti

La regolamentazione dell'arte di strada a Genova torna al centro del dibattito politico. L'assessore al Commercio, Paola Bordilli, ha risposto in Consiglio Comunale all'interrogazione della consigliera della Lista Rosso-Verde, Francesca Ghio, che chiedeva una revisione degli orari previsti per le esibizioni.

Regolamento vigente - "Credo che le pagine tristi della città siano ben altre - ha dichiarato Bordilli - anche perché se normare l'arte di strada è una scelta criticabile, allora lo sarebbe anche per una città come Milano, che non è amministrata dal centrodestra e che ha adottato un regolamento analogo". L'assessore ha sottolineato che a Genova sono disponibili oltre 70 location per gli artisti di strada e che il Comune è aperto ad eventuali proposte di modifica.

Controlli e richieste - I controlli sulla corretta applicazione delle norme, ha precisato Bordilli, sono stati richiesti direttamente dagli stessi artisti di strada tramite comunicazioni ufficiali. "Se esistono delle regole, queste devono essere rispettate: un principio che dovrebbe essere condiviso da tutti i membri dell'aula consiliare".

App per le prenotazioni - Riguardo l'App che gestisce le prenotazioni degli spazi per gli artisti, Bordilli ha spiegato che negli ultimi mesi sono state implementate modifiche per garantire una maggiore tutela della privacy. "Si tratta di un sistema che esiste anche a Milano e che gli artisti devono utilizzare per accedere agli spazi disponibili. Rimaniamo comunque disponibili ad ascoltare eventuali proposte di miglioramento del regolamento".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.