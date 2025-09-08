Regno Unito, obiettivo carburante sostenibile per l'aviazione: ingegneria in campo

Nextchem (Maire), attraverso la controllata MyRechemical, attore nel segmento waste-to-chemical, ha ottenuto un contratto per uno studio di ingegneria da Altalto per un impianto di Saf, il carburante sostenibile per l'aviazione, a Immingham nel Regno Unito. L'impianto dovrebbe essere operativo nel 2030.

Gli obiettivi iniziali prevedono la produzione di 30 milioni di litri (23 migliaia di tonnellate) all'anno di Saf per il mercato del Regno Unito. Le materie prime saranno ottenute da rifiuti solidi urbani residui e rifiuti commerciali e industriali. Il progetto è sovvenzionato dal Fondo per i carburanti avanzati del Dipartimento dei trasporti per progredire nella progettazione ingegneristica di base. Il Saf prodotto nell'impianto consentirà di alimentare oltre 500 voli all'anno da Londra a New York.

