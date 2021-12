Regione stanzia 210 mila euro per la promozione del territorio nello sport

di Marco Garibaldi

La discussione infinita in consiglio regionale

210 mila euro per l’anno 2021 da inserire nelle attività di promozione del territorio e delle sue eccellenze da un punto di vista ambientale, culturale e turistico utilizzando, come sponsor, le società sportive professionistiche regionali che svolgono campionati di massima serie.

Questa è la proposta di legge voluta da Regione Liguria e approvata dopo una delle più lunghe e discusse sedute del consiglio regionale.

"Non si parla di sponsorizzazione ma di promozione del territorio - commenta Simona Ferro, assessore regionale allo sport - Andremo a ricercare quelle che sono le squadre sportive molto più in alto dal punto di vista di classifica, quindi in genere quelle di calcio di serie A. Ho parlato di calcio perché siamo la seconda regione, insieme alla Lombardia, ad avere tre squadre in serie A ma non dimentichiamoci le grandi squadre di pallanuoto come la Pro Recco".

Numerose le critiche dall’opposizione che vede la norma come uno spot di promozione della Regione.

"Tutta l'opposizione ha votato contro - spiega il consigliere regionale Gianni Pastorino - Mentre la promozione del territorio è un atto positivo che la Regione fa per valorizzare le proprie eccellenze ma le sponsorizzazioni non sono permesse alle regioni. Nella proposta di legge non è chiara questa distinzione"