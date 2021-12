Treni, grande novità per Genova: arriva anche Italo

di Edoardo Cozza

Il capoluogo ligure entra nel network della compagnia ferroviaria: collegamenti con Napoli, Roma e Milano

La compagnia ferroviaria Italo ha presentato alcune novità relative a orari e tratte e Genova è coinvolta molto da vicino, visto che i treni della compagnia arriveranno e partiranno anche dal capoluogo ligure, che entrà così nella rete della compagnia, da tempo vigile sul territorio e ora ha deciso di esservi presente.

Genova sarà così collegata a Milano, Roma e Napoli, con 2 servizi 'No Stop' quotidiani, offrendo un nuovo modo di viaggiare ai cittadini liguri. Ci sarà una partenza dalla stazione Genova Brignole alle 6:08, da Genova Piazza Principe alle 6:14, con arrivo a Milano Centrale alle 8:05, Milano Rogoredo alle ore 8:24, a Roma Termini alle ore 11:25, Napoli Afragola 12:37 e a Napoli Centrale alle ore 12:53. Per viaggiare verso Genova, invece, Italo metterà a disposizione un collegamento che partirà da Napoli Centrale alle ore 16:20, da Roma Termini alle 18:05, da Milano Rogoredo alle 21:05, da Milano Centrale alle 21:30 per arrivare a Genova Piazza Principe alle 23:09 e Genova Brignole alle 23:18.