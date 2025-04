Regione Liguria: via libera del Consiglio alla prima variazione di bilancio 2025/2027

Approvata a maggioranza nelle commissioni consiliari e ora attesa in aula, la prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Liguria modifica in modo sostanziale il quadro delle entrate e delle spese per l’anno in corso, con un incremento complessivo di oltre 543 milioni di euro. Il provvedimento destina nuove risorse a investimenti strategici, prevede l’utilizzo di fondi vincolati e conferma il concorso agli equilibri della finanza pubblica nazionale.

Entrate – Nel 2025 le entrate regionali crescono di 543,2 milioni di euro in termini di competenza e di 492,6 milioni in termini di cassa. Per il 2026 è previsto un incremento di 92,7 milioni, mentre il 2027 segna una flessione di 34,6 milioni.

Spese – Speculare l’andamento della spesa, con un aumento nel 2025 identico a quello delle entrate, destinato a interventi di investimento e gestione. Fondo di garanzia – Viene utilizzata una quota di 20,6 milioni del fondo di garanzia sui rischi futuri, accantonato a fine 2024, per finanziare interventi in diverse missioni, tra cui sviluppo economico, infrastrutture e sanità.

Saldo 2024 – Altri 50,6 milioni derivanti dal saldo finanziario vincolato del 2024 vengono impiegati per coprire spese già previste in bilancio.

Finanza pubblica – Il concorso della Regione agli equilibri pubblici statali è confermato per tutto il triennio, con l’istituzione di fondi ad hoc: 8,6 milioni per il 2025 e 26 milioni per ciascuno degli anni successivi.

Sviluppo – Aggiornato anche il Fondo strategico regionale, con uno stanziamento di oltre 5,2 milioni destinato a industria e artigianato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.