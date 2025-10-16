Regione Liguria, riforma dirigenziale: confronto Campora - Sanna a Telenord sul nuovo assetto

Prosegue il dibattito politico sulla riforma della dirigenza regionale in Liguria, al centro di un confronto televisivo andato in onda su Telenord tra Davide Campora, capogruppo di Vince Liguria, e Luca Sanna, capogruppo del Partito Democratico.

Durante l’incontro, i due esponenti politici hanno discusso le implicazioni del nuovo assetto organizzativo proposto dalla giunta, che prevede una revisione profonda della struttura dirigenziale dell’ente regionale. Una riforma che ha sollevato non poche polemiche, soprattutto da parte dell’opposizione, che teme una centralizzazione delle nomine e una minore autonomia tecnica all’interno dell’amministrazione.

Campora ha difeso il provvedimento, sostenendo che si tratta di un passo necessario per rendere la macchina regionale più efficiente e moderna. Sanna, invece, ha espresso preoccupazione per quello che ha definito un rischio di politicizzazione delle figure dirigenziali e ha chiesto maggiore trasparenza e condivisione nel percorso di riforma.

Il confronto ha evidenziato la distanza tra maggioranza e opposizione su un tema cruciale per il futuro della governance regionale.

