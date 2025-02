Regione Liguria, caso Giordano, centrodestra chiede dimissioni: "Dopo le scuse formali ha rincarato la dose"

Il centrodestra ligure chiede le dimissioni di Stefano Giordano, capogruppo M5S in via Fieschi, dalla carica di consigliere regionale, dopo il caso delle affermazioni rese ieri in aula.

Lega - La posizione del gruppo leghista è riassunta in una nota: “Noi ricordiamo ancora molto bene le gogne mediatiche, gli ingiustificati attacchi e le infondate accuse rivolte in passato a consiglieri di centrodestra da parte delle sinistre, che ne avevano chiesto con veemenza le dimissioni. Ora noi chiediamo che il consigliere regionale del M5S Stefano Giordano si dimetta e respingiamo al mittente, cioé il Pd, le inaccettabili accuse di strumentalizzazione su un fatto che è oggettivamente gravissimo. Non è soltanto una questione di correttezza, come ha giustamente puntualizzato in aula il presidente Marco Bucci, ma è doveroso che il capogruppo pentastellato si dimetta perché ha dimostrato, ancora una volta, di essere inadeguato per un’autorevole assise come la nostra. Anche perché, poche ore dopo le formali scuse per la sua offensiva e vergognosa frase ‘al centrodestra piace bruciare, sembra di essere tornati durante i periodi bui della Seconda guerra mondiale’, l’esponente del partito di Giuseppe Conte ha rincarato la dose sui media scagliandosi in modo scomposto e di nuovo offensivo contro la maggioranza che governa il Paese."

"Infatti, tra le altre cose, ha successivamente dichiarato: ’non accetto lezioni dalla destra che brucia i soldi dei contribuenti con canili di lusso in Albania o manda sistematicamente in fumo la credibilità degli italiani nel mondo rilasciando un torturatore e stupratore di bambini’. Come giustamente ha ricordato ieri alla Camera il deputato ligure Francesco Bruzzone, se il consigliere del M5S fosse più cosciente del posto che occupa dovrebbe sapere che la legge regionale, ancora oggi in vigore, intitolata ‘Testo unico per gli interventi regionali per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana’ è stata approvata nel 2004 - conclude la nota - su iniziativa del presidente del consiglio leghista e quando governava il centrodestra".

Forza Italia - "Di fronte a dichiarazioni così indegne, ci saremmo aspettati una condanna netta e unanime da parte del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e della sua segretaria Elly Schlein. Invece, il silenzio imbarazzato della sinistra dimostra ancora una volta il loro doppiopesismo: se parole del genere fossero state pronunciate da un esponente del centrodestra, le richieste di dimissioni sarebbero già state unanimi e urlate a gran voce". Lo dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia, Carlo Bagnasco, Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza. “Le scuse non bastano. Giordano non può continuare a ricoprire un ruolo istituzionale dopo un simile scempio: le sue dimissioni sono l’unica risposta accettabile. Ma il vero scandalo è l’atteggiamento di chi, nel centrosinistra, sceglie di restare in silenzio, fingendo che nulla sia accaduto. Dove sono le condanne di Giuseppe Conte? Dov’è Elly Schlein? Dov’è il Partito Democratico? Possibile che nessuno abbia il coraggio di prendere le distanze da un attacco tanto vergognoso? Il loro silenzio non è solo un imbarazzo politico, ma un messaggio pericoloso: si può dire qualsiasi cosa contro il centrodestra senza conseguenze. Forza Italia ribadisce la richiesta di dimissioni immediate di Giordano e chiede ai leader del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e della sinistra tutta di rompere questo silenzio complice. Perché, davanti a un attacco così indegno, chi non si dissocia, approva.”

Fratelli d'Italia - "Fratelli d'Italia esprime il proprio sconcerto e la propria indignazione per le gravissime e pericolosissime affermazioni del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano, il quale ha sostenuto che "Piace al centrodestra bruciare, sembra di essere tornati durante i periodi bui della seconda guerra mondiale", in riferimento alle questioni riguardanti il forno crematorio di Staglieno e la gestione dei rifiuti.

Queste parole non solo sono gravemente inappropriate, ma dimostrano una mancanza di rispetto per la memoria storica e per le vittime di quei tragici eventi. Fratelli d'Italia condanna fermamente l'accostamento tra le scelte amministrative legate alla salute e alla sicurezza dei cittadini e le atrocità commesse durante la guerra. È un tentativo vile di strumentalizzazione politica, che non può e non deve trovare spazio nel dibattito pubblico.

Fratelli d'Italia si impegna a difendere le scelte che riguardano la salute pubblica e la gestione dei rifiuti con serietà e competenza, senza cadere nel populismo e nella demagogia. La salute e il rispetto per i defunti sono valori che devono essere tutelati e non strumentalizzati a fini elettorali. È necessario affrontare le problematiche con dati e fatti concreti, non con paragoni storici che offendono la memoria collettiva".

