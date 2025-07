Rapporto Crea Sanità, Liguria tra le regioni migliori per la tutela della salute

GENOVA - La Liguria si posiziona tra le regioni migliori per livelli di tutela della salute: lo dice la XIII edizione del Rapporto Crea Sanità - Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità - dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che è stata presentata oggi, martedì 2 luglio. Lo studio analizza le opportunità di tutela della salute offerte ai cittadini nelle diverse regioni italiane ed è stato condotto con il contributo di un panel di 107 stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Lo studio Crea nel 2025 ha, inoltre, previsto una novità che riguarda l’introduzione di un’indagine sulla soddisfazione dei cittadini, che ha misurato l’esperienza degli utenti con i servizi sanitari regionali. La maggior parte degli intervistati in Liguria si è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto dei servizi sanitari regionali, con un valore superiore alla media nazionale.

“I dati presentati dal Rapporto Crea Sanità sono davvero soddisfacenti – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Questi risultati confermano che il percorso intrapreso dalla Regione va nella direzione giusta, con un sistema sanitario sempre più capace di rispondere ai bisogni dei cittadini. Stiamo investendo e lavorando per costruire una sanità migliore e l’obiettivo è quello di continuare a impegnarci al massimo per raggiungere l’eccellenza in campo sanitario: per la Liguria del futuro vogliamo una sanità sempre più moderna ed efficiente, pensata per rispondere alle esigenze degli utenti con rapidità e qualità”.

“La Liguria è tra le regioni con i migliori indici di Performance complessive in ambito sanitario offerte ai propri cittadini – commenta l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – un dato che conferma la solidità e la qualità dei servizi sanitari offerti sul territorio ligure, con risultati positivi soprattutto in termini di appropriatezza ed equità. La Liguria è, inoltre, tra le nove regioni italiane che superano il “test di resilienza”, ovvero la capacità di mantenere la sostenibilità dei servizi nel medio periodo, a dimostrazione di un sistema sanitario regionale solido e capace di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute dei propri cittadini. La Liguria ha registrato un punteggio medio di soddisfazione che si attesta a 7,7 rispetto al valore medio nazionale pari a 6,8 – aggiunge Nicolò –; la fiducia espressa dai nostri cittadini conferma la bontà del lavoro svolto e ci stimola a proseguire con determinazione nel percorso di miglioramento continuo del nostro sistema sanitario”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.