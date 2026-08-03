Rapine a Bolzaneto e alla Foce, tre persone arrestate

Due furti in negozio hanno portato all'arresto di tre persone a Genova.

Il primo episodio nel quartiere di Bolzaneto: i carabinieri hanno fermato due uomini di 19 e 28 anni, di origini rumene, che avevano rubato un cellulare del valore di 1.500 euro da un supermercato. Seguiti da un dipendente e da un militare fuori servizio sono stati poi bloccati dai militari mentre cercavano di scappare in auto.

Nel quartiere Foce, invece, i carabinieri del nucleoradiomobile hanno arrestato un uomo di 49 anni, della Guinea, per rapina impropria. L'uomo, dopo avere rubato cibo e alcolici dentro un supermercato, ha aggredito i dipendenti che lo hanno fermato.

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