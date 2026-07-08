Rapallo, via al progetto per accogliere i crocieristi sul molo Duca degli Abruzzi

RAPALLO - La Giunta Comunale di Rapallo ha dato il via libera a un nuovo progetto per accogliere i turisti provenienti dalle navi da crociera direttamente nel proprio porto cittadino, sul molo "Duca degli Abruzzi", a partire da questa estate. L'iniziativa nasce per raggiungere due obiettivi importanti: da un lato, far sbarcare i croceristi direttamente a Rapallo, con conseguenti benefici per i negozi e le attività della città; dall'altro, collaborare con la vicina Portofino nel decongestionare l'eccessivo affollamento turistico nei mesi più caldi dell'anno.

Il piano prevede pertanto una stretta collaborazione con il Comune di Portofino e la sua società di servizi "Portofino Mare S.r.l.", che metterà a disposizione la propria esperienza per gestire l'accoglienza e i controlli di sicurezza in banchina. Questa sinergia permetterà di migliorare anche lo spostamento dei turisti sia tramite la via mare, sia via terra.

"Il provvedimento segna una svolta per la gestione del turismo croceristico nel nostro golfo – dichiara il Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci – Grazie all'accordo con il Comune di Portofino, non solo andremo ad alleggerire il traffico e la pressione sul comprensorio, ma offriremo a Rapallo un'ulteriore opportunità di sviluppo economico e commerciale, diventando a tutti gli effetti un punto di riferimento strategico per l'accoglienza, capace di unire lo sviluppo del territorio al rispetto dell'ambiente".





“Contiamo entro l'estate di poter sperimentare l'organizzazione di questo progetto che prevede un impianto portuale e l'attivazione di un ufficio per poi, a partire dal 2027, avere i primi riscontri economici tangibili – sottolinea l'assessore Fabio Mustorgi – Avere ripristinato il punto di fonda, con relativo punto di sbarco, a Rapallo giustifica anche tutto l'impegno sulla mobilità dei turisti profuso in questi mesi, tra cui l'organizzazione delle navette e l'utilizzo della via del mare attraverso i battelli. Un mosaico di logica organizzativa che sta progressivamente prendendo forma”.





Il Comune ha già ottenuto i primi pareri favorevoli da parte della Capitaneria di Porto per l'allestimento dei sistemi di sicurezza. Infine, per fare in modo che l'iniziativa si autofinanzi senza pesare sulle tasche dei cittadini, gli uffici comunali stabiliranno delle tariffe a carico delle compagnie di navigazione, calcolate in base al numero di passeggeri che sbarcheranno a Rapallo.





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