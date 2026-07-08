Genova, oltre 5 mila euro per la Banca degli Occhi Lions: successo per la "Sfilata per la Luce" al Lido La Caravella

Una serata di eleganza, solidarietà e impegno sociale che ha saputo trasformare una sfilata di moda in un concreto gesto di aiuto. Grande successo per la "Sfilata per la Luce", l'evento benefico organizzato dai Lions Club Genova Andrea D'Oria, Genova Insieme, Genova Ianua, Genova Porto Antico, Genova San Lorenzo, Genova Sturla La Maona e Genova Sanpierdarena, andato in scena il 19 giugno nella suggestiva cornice dei Bagni Lido di Genova, sul lungomare di Corso Italia. Se ne è parlato a Telenord, durante Liguria Live.

La manifestazione ha richiamato oltre 340 partecipanti, consentendo di raccogliere più di 5.000 euro che saranno destinati alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, impegnata nella promozione della donazione delle cornee e nel recupero della vista di numerosi pazienti.

La serata, realizzata con il supporto delle aziende Rosso35, Camomilla, Caprice e Maranzana, ha avuto come momento centrale una sfilata dal significato speciale. In passerella, accanto agli abiti messi a disposizione dai partner dell'iniziativa, hanno infatti sfilato anche numerosi soci Lions che hanno scelto di mettersi in gioco per sostenere la raccolta fondi. Tra loro la governatrice distrettuale Gaia Mainieri, il secondo vice governatore Riccardo Repetto e il vicepresidente della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones Renzo Bichi, accolti dagli applausi del pubblico.

All'evento hanno partecipato anche numerose autorità lionistiche, tra cui la governatrice eletta per l'annata 2026-2027 Claudia Balduzzi, il primo vice governatore Mari Chiappuzzo, oltre allo stesso Riccardo Repetto. Per la Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones era presente il vicepresidente Renzo Bichi, mentre l'Associazione Amici della Banca degli Occhi era rappresentata dal presidente Santo Durelli.

Non è mancata la presenza delle istituzioni, con il vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, il consigliere regionale Matteo Campora e i consiglieri comunali Serena Finocchio ed Enrico Vassallo, che hanno voluto testimoniare la vicinanza all'iniziativa benefica.

A condurre la serata è stato Giorgio Primicerio, che con professionalità e simpatia ha accompagnato il pubblico tra la sfilata, il dj set, la musica, l'apericena e il buffet, in un'atmosfera resa ancora più suggestiva dal tramonto sul mare.

Fondamentale anche il contributo delle aziende partner, che hanno fornito gli abiti indossati durante la sfilata, e quello dello staff organizzativo guidato dal presidente di Zona IB Lino Lucchini, affiancato da Cristina Mondini, il cui lavoro, insieme a quello dei numerosi volontari, ha permesso la perfetta riuscita della manifestazione.

Oltre all'importante risultato della raccolta fondi, la "Sfilata per la Luce" ha rappresentato un'occasione di sensibilizzazione sul valore della donazione delle cornee e sull'attività svolta dalla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, ribadendo come un gesto di solidarietà possa contribuire concretamente a restituire la vista e migliorare la qualità della vita di tante persone.

Una serata che ha confermato ancora una volta lo spirito di servizio dei Lions, capaci di unire amicizia, volontariato e impegno civico in un progetto che ha lasciato un segno concreto sul territorio e nel cuore dei partecipanti.

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