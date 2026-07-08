Cavalleri: "Nel municipio Centro Est la sicurezza deve tornare ad essere una priorità"

La consigliera del municipio Centro Est Federica Cavalleri esprime la propria opinione, ai microfoni di Telenord, sul tema sicurezza, ponendo l'accento, in particolare, sulla situazione nel centro storico e nelle ville storiche. Tra gli aspetti affrontati, quello delle dipendenze e dei minori non accompagnati, e la richiesta di un'implementazione delle forze dell'ordine.

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