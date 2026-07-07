Sicurezza a Genova, Becchi a Telenord: "Servono risposte concrete e un confronto senza contrapposizioni ideologiche"

La sicurezza urbana e la gestione dell'immigrazione sono stati al centro dell'intervento del filosofo del diritto Paolo Becchi nel corso della trasmissione Liguria Live su Telenord.





Nel corso del dibattito, Becchi ha analizzato la situazione genovese prendendo spunto anche dagli episodi avvenuti a Sestri Ponente, dove al corteo promosso dal comitato "Genova Insicura" si è contrapposto un presidio organizzato da Anpi e forze della sinistra. Una giornata caratterizzata da momenti di forte tensione e culminata con l'aggressione ad alcuni giornalisti impegnati a documentare gli eventi.





Secondo Becchi, il tema della sicurezza dovrebbe essere affrontato evitando contrapposizioni ideologiche e privilegiando un confronto fondato sui dati e sulle responsabilità delle istituzioni. Il filosofo ha sottolineato come il diritto alla sicurezza rappresenti una componente essenziale della convivenza civile e debba essere garantito a tutti i cittadini.





Ampio spazio è stato dedicato anche alla questione dell'immigrazione, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati, un fenomeno che, secondo Becchi, presenta a Genova caratteristiche specifiche e richiede strumenti di gestione efficaci. Nel suo intervento ha evidenziato la necessità di coniugare accoglienza, legalità e percorsi di integrazione, sostenendo che una gestione responsabile del fenomeno migratorio sia indispensabile sia per la tutela delle persone coinvolte sia per la sicurezza del territorio.





Durante la trasmissione è stato affrontato anche il tema della libertà di informazione, alla luce delle aggressioni subite da alcuni operatori dell'informazione nel corso delle manifestazioni di Sestri Ponente. Un episodio che, è stato osservato nel dibattito, richiama l'importanza di garantire ai giornalisti la possibilità di svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza.





L'intervento di Paolo Becchi ha così contribuito ad alimentare il confronto su uno dei temi più sentiti in città, ponendo l'accento sulla necessità di affrontare sicurezza e immigrazione attraverso politiche efficaci e un dibattito pubblico capace di superare le contrapposizioni politiche.

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