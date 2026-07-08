Imperia, navette a guida autonoma, sopralluogo all'ex stazione di Porto Maurizio, Scajola: "Pronte per il debutto a settembre"
di R.S.
1 min, 11 sec
Il progetto da 5 milioni finanziato dal PNRR collegherà Porto Maurizio e Oneglia. Il sindaco: "Imperia tra le poche città italiane a sperimentare questa tecnologia"
Altre notizie
Rapallo, via al progetto per accogliere i crocieristi sul molo Duca degli Abruzzi
08/07/2026
di Redazione
Sicurezza a Genova, Becchi a Telenord: "Servono risposte concrete e un confronto senza contrapposizioni ideologiche"
07/07/2026
di Stefano Rissetto