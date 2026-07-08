Imperia, navette a guida autonoma, sopralluogo all'ex stazione di Porto Maurizio, Scajola: "Pronte per il debutto a settembre"

Sopralluogo questa mattina all'ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio per verificare lo stato di avanzamento del progetto delle navette a guida autonoma che entreranno presto in servizio a Imperia. Alla visita hanno preso parte il sindaco Claudio Scajola, il vicesindaco Giuseppe Fossati, l'assessore Gianfranco Gaggero, insieme ai tecnici e ai professionisti coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa.

Il progetto, finanziato con oltre 5 milioni di euro attraverso le risorse del PNRR, rappresenta una delle iniziative più innovative nel panorama della mobilità urbana e colloca Imperia tra le pochissime città italiane impegnate nella sperimentazione del trasporto pubblico autonomo.

L'obiettivo dell'Amministrazione è avviare il servizio in via sperimentale entro i primi giorni di settembre, in concomitanza con le Vele d'Epoca. Prima dell'entrata in funzione saranno completati tutti i test previsti per garantire i massimi standard di sicurezza. Durante la fase sperimentale, a bordo delle navette saranno inoltre presenti due operatori specializzati.

Il percorso collegherà Porto Maurizio e Oneglia attraverso cinque fermate lungo il nuovo asse viario ricavato sull'ex tracciato ferroviario, offrendo una soluzione innovativa e sostenibile per la mobilità cittadina.

«Guardare al futuro significa avere il coraggio di sperimentare", sottolinea il sindaco. "Come già accaduto con altri progetti innovativi che hanno contribuito a trasformare la nostra città, anche questa rappresenta una sfida importante. Saranno i cittadini e i visitatori, insieme all'Amministrazione, a valutarne le potenzialità come modello per il trasporto pubblico del futuro".